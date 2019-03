Gala 'Women in Economy' - sărbătoarea doamnelor din business

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi jurnaliştii Capital Media Production sărbătoresc joi toate doamnele din business prin organizarea Galei "Women in Economy".

"Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din România trebuie recunoscute. Cu o educaţie academică solidă, acestea au reuşit să-şi dovedească valoarea într-un mediu extrem de complicat. Indispensabile în organizaţii, fac parte din board-uri şi chiar conduc destinele celor mai mai mari companii prezente în România. Mai mult, cu muncă şi perseverenţă, cele care au ales drumul antreprenoriatului au reuşit să găsească veritabile reţete de succes", se menţionează într-un comunicat al organizatorilor.În cadrul evenimentului, la care şi-au anunţat prezenţa înalte oficialităţi din România şi din străinătate, vor primi distincţii antreprenoare de top şi doamne care conduc operaţiunile unor companii gigant, care asigură o parte însemnată din PIB-ul României."Astăzi nu mai trăim în definiţii, creăm definiţii, schimbăm concepţii, învingem mentalităţi şi avem curaj! Aşa arată femeia de afaceri contemporană, femeia care îndrăzneşte să piloteze cu calm şi cu multă abilitate cursa antreprenoriatului", a declarat Cristina Chiriac, preşedinte CONAF.

Cu această ocazie, va fi prezentat şi un studiu realizat de Frames, care are o concluzie încurajatoare: "din ce în ce mai multe doamne se implică în businessul românesc". Astfel, numărul femeilor prezente în afaceri - din poziţia de manager, acţionar, administrator sau PFA - a crescut faţă de 2014 cu aproape 100.000. Cele mai multe au, în prezent, vârsta între 34 şi 49 de ani, studii superioare şi experienţă în business, clădită în principal în companiile pentru care au lucrat în trecut.



Un alt punct de interes al evenimentului constă în lansarea "TOP 50 Femei în Economie", anuar în care se vor regăsi poveştile unor doamne care fac performanţă în business.



De asemenea, începând cu ora 21:20, va avea loc concertul susţinut de către soliştii Cristina -Maria Oltean şi Iordache Basalic, alături de Orchestra Operei Naţionale Bucureşti, condusă de către bagheta dirijorului Tiberiu Soare.



Repertoriul este alcătuit din arii din lucrări celebre, precum "Don Giovanni", "Valsul împăratului", "Gianni Schicchi", "Bărbierul din Sevilla" şi "Carmen", ce aparţin compozitorilor Mozart, Strauss, Puccini, Rossini şi Bizet.



Confederaţia Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin este organizaţia care are ca obiectiv promovarea şi susţinerea antreprenoarelor din România. În plus, organizaţia îşi propune creşterea competitivităţii, coagularea antreprenorilor din România, realizarea unei platforme comune de cooperare cu confederaţii internaţionale, susţinerea intereselor antreprenorilor în spaţiul UE, schimb de experienţă şi promovarea intereselor economice ale României.



CONAF reuneşte trei mari Federaţii şi patru Asociaţii: Federaţia Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est, Federaţia Patronatelor Femeilor Antreprenor, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), Asociaţia Freelancerilor, Asociaţia Naţională a Antreprenorilor (ANAA) şi Asociaţia Română pentru Protocol şi Ceremonial.



Capital Media Production este o companie nouă în spaţiul media din România care are ca obiect de activitate dezvoltarea de produse noi şi atractive în domeniul dezvoltării culturii economice şi nu numai. Pe lângă divizia online care gestionează site-urile Banii.net, TopAntreprenori.ro, EnergyHub.ro şi PiataPresei.ro, CM Production dezvoltă produse precum Top 100 - Cei mai buni antreprenori, Top 50 Femei în Economie etc., dar şi producţii video.