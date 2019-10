Galeria echipei portugheze Vitoria Guimaraes, mesaj ascuns împotriva UEFA, la meciul cu Eintracht Frankfurt

Galeria echipei portugheze Vitoria Guimaraes a afișat un mesaj ascuns împotriva UEFA, joi seara, în timpul meciului cu Eintracht Frankfurt, din grupa F a Europa League, scor 0-1, anunță MEDIAFAX.

La debutul în grupele Europa League, pe teren propriu, portguhezii au afișat un banner imens pe care scria "Under fans skills football is better" (n.r. - Cu ajutorul fanilor, fotbalul e mai bun). Totuși, mesajul a fost altul, unul ascuns, îndreptat spre UEFA și scris cu litere galbene: "UEFA kills football" (n.r. - UEFA ucide fotbalul).

Fanii portughezilor sunt nemulțumiți că următoarele două jocuri de pe teren propriu din Europa League, contra lui Arsenal și Standard Liege, au fost programate în zile de miercuri, de la ora locală 15:50 (ora 17:50, în România), moment în care multor suporteri le este imposibil să ajungă la stadion.

Decizia UEFA vine în contextul în care alte două echipe portugheze, FC Porto și Braga, evoluează în grupele Europa League, iar regulamentul impune ca două formații aflate la mai puțin de 50 de kilometri distanță să nu evolueze în aceeași seară pe teren propriu. În cazul în care ar fi fost doar două echipe aflate în această situație, forul european ar fi putut apela la varianta de a programa un meci al unei echipe acasă, iar al celeilalte în deplasare, însă, în situația în care sunt implicate trei cluburi, lucrurile se complică.

Meciurile de miercuri nu se pot disputa mai târziu de ora locală 15:50 deoarece s-ar putea suprapune cu cele din Liga Campionilor, lucru interzis de UEFA. În acest sens, după aflarea programului, echipa care a eliminat-o pe FCSB în play-off, scor 1-0, la general, a emis un comunicat în care anunța că se va încerca cooperare cu forțele de ordine pentru a li se permite modificarea programului și pentru a putea disputa meciurile de pe teren propriu din Europa League în zilele de joi, de la orele 20:00

Programul echipei Vitoria Guimaraes în grupa F a Europa League:

Joi, 19 septembrie, ora locală 17:55: Standard Liege-Vitoria Guimaraes, scor 0-1

Joi, 3 octombrie, ora locală 20:00: Vitoria Guimaraes-Eintracht Frankfurt, scor 0-1

Joi, 24 octombrie, ora locală 20:00: Arsenal-Vitoria Guimaraes

Miercuri, 6 noiembrie, ora locală 15:50: Vitoria Guimaraes-Arsenal

Miercuri, 27 noiembrie, ora locală 15:50: Vitoria Guimaraes-Standard Liege

Joi, 12 decembrie, ora locală 17:55: Eintracht Frankfurt-Vitoria Guimaraes