GALERIE VIDEO Incidente grave în Franța! 11 persoane arestate, după ce au strigat în timpul discursul ministrului francez de Interne: 'Darmanin, violator murdar

Unsprezece persoane au fost arestate duminică, în marja unei vizite a ministrului francez de Interne Gérald Darmanin, care a fost insultat în timpul unei ceremonii în memoria preotului Hamel, asasinat în urmă cu patru ani la Saint-Étienne-du-Rouvray, a anunţat prefectura din Seine-Maritime, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Unsprezece persoane au fost reţinute şi audiate, patru se află în arest preventiv cu privire la ultraj, iar toate au fost amendate cu privire la o manifestaţie interzisă”, a declarat prefectuta pentru AFP.

Mai multe persoane au strigat ”Darmanin, violator murdar!”, în timpul discursului ministrului.

Potrivit prefecturii, sectorul în care a avut loc ceremonia nu a fost închis.

”În pofida faptului că exista o interdicţie a manifestaţiilor, sectorul era deschis publicului”, a precizat prefectura.

Persoanele ”care l-au interpelat pe ministru au fost scoase” cu forţa din zonă.

Ele sunt ”cunoscute ca făcând parte din mişcarea vestelor galbene şi ultra-stângii”, iar cuvintele nu au fost proferate de către femisite, precizează aceeaşi sursă.

Prefectura apreciază că ”este scandalos să se profite de o ceremonie de reculegere” pentru a se comite acest tip de manifestare.

Gérald Darmanin - care a fost acuzat de viol - este ţinta asociaţiilor feministe după ce a fost numit ministru de Interne.

« Darmanin violeur ! Démission ! » Lors d'un déplacement du nouveau ministre de l’Intérieur en Normandie, plusieurs personnes sont intervenues pour l'interrompre et demander sa démission. Une dizaine d'interpellations. #DarmaninDemission Images Ani Basar et Jean Baptiste Morel pic.twitter.com/cDEIYpAK36

Le Père Hamel est mort sous les coups de la barbarie la plus infâme et la plus aveugle, celle commise au nom d’une idéologie meurtrière.

Quatre années après, nous nous souvenons de son action. De ce drame. Et nous n’oublions pas. pic.twitter.com/aiWShJKoK8