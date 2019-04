'Game of Thrones' a stimulat turismul în Irlanda de Nord

Un număr record de fani ai serialului Game of Thrones au venit din întreaga lume anul trecut pentru a vizita Irlanda de Nord, locul unde se filmează serialul lor favorit, şi au cheltuit o sumă fără precedent de 50 milioane lire sterline (58 milioane de euro) în "Nord", informează publicaţia Irish Times, potrivit Agerpres.

Conform celor mai recente estimări ale Tourism NI, a şasea parte din vizitatorii care au venit în 2018 în Irlanda de Nord au fost inspiraţi să facă acest voiaj de serialul Game of Thrones. Fanii au venit din întreaga lume, inclusiv India, America de Nord, Chin, Australia şi din întreaga Europă pentru a vedea locurile unde au fost filmate unele din cele mai celebre bătălii şi scene din popularul serial produs de HBO.Estimările sugerează că numărul total de fani din străinătate ai serialul Game of Thrones care au călătorit în Irlanda de Nord a atins anul trecut un vârf de 350.000 de vizitatori.Directorul executiv al Tourism NI, John McGrillen spune că Game of Thrones a modificat în mod dramatic percepţia Irlandei de Nord ca destinaţie turistică. "A fost un succes fenomenal şi a fost fantastic pentru Irlanda de Nord să fie asociată cu acest succes mondial în ultimii zece ani" a spus John McGrillen.

Există cel puţin 26 de locaţii de filmare pentru Game of Thrones pe care fanii le pot explora în Irlanda de Nord şi peste 23 de experienţe pentru vizitatori au fost dezvoltate în jurul acestor locaţii, de la tururi ghidate la experienţe culinare inspirate de Game of Thrones.



În prezent este difuzat sezonul final din Game of Thrones, dar John McGrillen se aşteaptă ca serialul să continue să fie un magnet pentru turişti în Irlanda de Nord în viitorul apropiat.



"Vom avea atracţii permanente în Irlanda de Nord pentru fanii care vor să retrăiască experienţa Game of Thrones. Prima din aceste atracţii, turul studiourilor Game of Thrones, urmează să fie inaugurat în primăvara lui 2020, iar această experienţă interactivă va oferi fanilor oportunitatea să vadă cum se produce serialul precum şi recuzita şi costumele din serial", a spus John McGrillen.



''Game of Thrones'' este bazat pe seria de romane fantastice semnate de George R.R. Martin ''A Song of Ice and Fire'' şi a fost adaptat pentru televiziune de David Benioff şi D. B. Weiss. Această sagă pentru micile ecrane a devenit unul dintre cele mai urmărite seriale de televiziune, iar actorii săi au ajuns vedete celebre în întreaga lume, cu toate că mulţi dintre ei nu erau cunoscuţi anterior.