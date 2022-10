Garda de Mediu Dolj a amendat Depozitul Ecologic de Deşeuri de la Mofleni, singurul depozit ecologic din judeţ, cu amenda maximă de 100.000 lei, pentru o serie de nereguli în gestionarea activităţii.

De asemenea, şi primăriile Breasta şi Pieleşti au fost amendate cu câte 100.000 lei, iar una dintre acestea a contestat amenda în instanţă pe motiv că a fost dată abuziv de către comisarul de mediu.

"Pentru neregulile constatate privind modul de exploatare a activităţii (n.red.: la Depozitul Ecologic), a fost aplicată amenda maximă, în cuantum de 100.000 de lei şi au fost dispuse măsuri de remediere. De asemenea, având în vedere condiţiile de climă, s-a impus reluarea activităţii de relocare a deşeurilor din celula 6, în celula activă 7, aşa cum prevede autorizaţia integrată de mediu. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii, a fost alocat un termen scurt", a anunţat conducerea Gărzii de Mediu Dolj pe pagina de Facebook.

Tot în această perioadă, Garda de Mediu Dolj, în cadrul unor controale, a amendat un operator din Craiova care fabrică locomotive electrice, pentru neregulile constate pe linie de protecţie a mediului, cu amenda maximă în valoare de 40.000 de lei, potrivit Agerpres.

De asemenea, 51 de primării din judeţ au fost verificate de la începutul acestui an de comisarii Gărzii de Mediu, iar primăriile Breasta şi Pieleşti au fost amendate cu amenda maximă de 100.000 lei pentru nerespectarea măsurilor de salubrizare impuse.

"Astfel, în cadrul controalelor tematice desfăşurate pe parcursul anului 2022 şi până în prezent, comisarii Gărzii de Mediu din Dolj au aplicat 39 de contravenţii, dintre care 7 avertismente, în valoare totală de 659.000 de lei. Două primării din Dolj au primit amenda maximă, de 100.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor impuse în raportul anterior. Trebuie menţionat că inspecţiile comisarilor vor continua, aşa încât până la finalul anului, toate UAT-urile din Dolj să fie verificate", au mai anunţat reprezentanţii Gărzii de Mediu Dolj.

Potrivit sursei citate, comisarii au verificat dacă primăriile au contracte cu un operator de salubritate, dacă zonele sunt salubrizate sau dacă pe site-ul primăriei există afişată o rubrică cu informaţii pentru cetăţeni despre cum se colectează.

Primarul comunei Breasta, Ion Vizitiu, a declarat, pentru AGERPRES, că amenda a fost dată abuziv de un comisar al Gărzii de Mediu, motiv pentru care a contestat-o în instanţă.

"La Garda de Mediu Dolj ar mai trebui schimbată mentalitatea învechită impusă de comisarul-şef de a da amenzi primăriilor. Comisarul care a dat amenda s-a supărat că a trebuit să aştepte puţin, pentru că eram într-o discuţie cu altcineva când dumnealui a intrat în primărie, şi de atunci a ameninţat că ne dă amenda maximă. Comisarii de mediu îşi fac planul de amenzi cu primăriile. Am plătit amenda, am dat 20.000 lei, ca să nu plătim amenda maximă, dar am contestat-o în instanţă. Este un abuz din partea lor şi nu îi trage nimeni la răspundere", a declarat primarul Ion Vizitiu.

Primarul din Breasta a mai afirmat că problema gunoaielor din jurul localităţilor nu se rezolvă cu amenzi date primăriilor, ci cu acţiuni de prevenţie şi informare a oamenilor, care ar trebui derulate şi de Garda de Mediu.

"Gunoaiele aruncate sunt de acum 20 de ani, iar primăria nu are bani să ridice toate aceste cantităţi de gunoi. Am plătit 57.000 lei pentru ridicarea gunoaielor şi am mai dat bani şi la Garda de Mediu. Mai erau nişte gunoaie aruncate de ani de zile - pământ, moloz, peste care crescuse iarba şi nu avem miliarde de lei să plătim imediat la firmele de salubrizare. Activităţi de prevenire a abandonării deşeurilor nu face Garda de Mediu. Dar e mai uşor să meargă la primărie şi să dea amendă", a mai spus primarul Ion Vizitiu.