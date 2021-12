Garth Dennis, un muzician care a contribuit la popularizarea unui stil reggae, a murit la vârsta de 72 de ani

Garth Dennis, un muzician care a contribuit la popularizarea unui stil reggae cu accente electronice şi bazat pe ecouri în anii 1980, în calitate de lider al grupului Black Uhuru, premiat cu Grammy, a murit la vârsta de 72 de ani, a anunţat sâmbătă ministrul Culturii din Jamaica, informează Reuters, citat de agerpres.

Cauza oficială a morţii sale nu a fost deocamdată dezvăluită.

Artistul, al cărui nume real a fost Rudolph Dennis, s-a născut în anul 1949 în oraşul Kingston, petrecându-şi cea mai mare parte a tinereţii în Trench Town - o suburbie a capitalei jamaicane, considerată locul de naştere al muzicii reggae şi al stilului rocksteady.În acea suburbie, s-a împrietenit cu o serie de artişti care au devenit ulterior veritabile legende ale muzicii reggae, precum Bob Marley, Peter Tosh şi Bunny Livingston.La sfârşitul anilor 1960, Garth Dennis a început să colaboreze cu muzicienii Don Carlos şi Duckie Simpson, alături de care a format trupa Black Uhuru.Acest grup, a cărui denumire conţine cuvântul din limba swahili care înseamnă "libertate", s-a destrămat după ce primul său single nu a avut succesul scontat. Garth Dennis a petrecut apoi aproape un deceniu cântând în trupa reggae The Wailing Souls înainte de a reveni în grupul Black Uhuru, care s-a reactivat în anii 1980.Revenirea sa în Black Uhuru s-a produs într-o perioadă în care acest grup începuse să colaboreze cu producătorii muzicali Sly şi Robbie, care i-au ajutat să îşi creeze un stil propriu, ce conţine sunete puternice de tobe şi acorduri de chitară bas, riff-uri rapide de chitară electrică, adoptând totodată influenţe electro şi efecte bazate pe ecouri."Transmit condoleanţe soţiei sale, membrilor fraternităţii muzicale din Jamaica şi actualilor membri ai grupurilor Black Uhuru şi The Wailins Souls", a declarat ministrul Culturii din această ţară, Olivia Grange, într-un comunicat.Grupul Black Uhuru a câştigat ediţia inaugurală a premiului Grammy pentru cel mai bun album reggae cu materialul discografic "Anthem" în 1984 şi a primit alte şapte nominalizări la premiile Grammy pe parcursul carierei sale.Albumul său "Red", lansat în 1989, a fost inclus de revista Rolling Stone pe lista celor mai bune 100 de albume din anii 1980.Grupul jamaican a fost apreciat pe plan internaţional şi datorită unor piese precum "Sponji Reggae", care a apărut în sitcomul "The Cosby Show" din anii 1980, şi "Shine Eye Gal", la înregistrarea căruia a participat şi Keith Richards, chitaristul trupei The Rolling Stones.Black Uhuru a susţinut turnee în lumea întreagă, a cântat în deschiderea unor trupe celebre, precum The Rolling Stones şi The Police, şi a apărut inclusiv într-un musical pe Broadway.