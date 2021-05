Gattuso, dat afară cu un mesaj al patronului pe reţelele de socializare după ce Napoli a ratat calificarea în Liga Campionilor

Antrenorul Gennaro Gattuso a fost dat afară de la Napoli după ce echipa a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Hellas Verona, rezultat sinonim cu ratarea calificării în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

"Dragă Rino, sunt fericit că am petrecut aproape două sezoane cu tine. Mulţumindu-ţi pentru munca ta, îţi doresc succes oriunde voi merge. O îmbrăţişare şi soţiei şi copiilor tăi", a scris patronul echipei Napoli, Aurelio De Laurentiis, pe reţelele de socializare.

Napoli a început meciul cu Verona pe locul patru, de LC, ştiind că are nevoie de o victorie pentru a-şi asigura calificarea în "liga banilor". Remiza, însă, nu a fost sufcientă şi echipa din sud va merge în Liga Europe, de pe locul 5.

Luciano Spalletti, fost antrenor al echipelor AS Roma şi Inter Milano, este favorit să-l înlocuiască pe Gattuso.

Nici Filippo Inzaghi nu va continua la Benevento, după ce echipa a retrogradat. Formaţia era pe locul 11 la jumătatea campioantului, dar apoi nu a mai câştigat decât 11 puncte, obţinând o singură victorie, la Torino, cu Juventus.

Inzaghi, care antrena Benevento din vara anului 2019, s-a arătat mâhnit după ultima etapă de faptul că a fost lăsat singur de conducerea clubului în momentele grele.

"Eram cu toţii împreună când am câştigat, dar m-am simţit singur când am început să pierdem. Au făcut chiar o declaraţie oficială în care am fost acuzat că nu am urmărit ultimele cinci minute ale jocului împotriva lui Crotone. Nu pot accepta minciuni, este esenţial să creşti şi după o înfrângere. Sunt dezamăgit, eu şi staff-ul meu şi am lucrat zece ore pe zi. Am responsabilitatea mea, dar plec cu capul sus. Mi-aş dori să mă întâlnesc cu Benevento acolo unde merită să fie. Cu acest patronat, ei au tot ce le trebuie pentru a reveni în Serie A în curând. Cu toate acestea, nu sunt singurul responsabil. Am jucat cu capul sus, după ce am câştigat Serie B cu mare aventaj. Au fost subestimate prea multe lucruri. Este imposibil să se îmbunătăţească astfel. Benevento şi fanii ei vor rămâne întotdeauna în inima mea. Îmi pare rău pentru felul în care s-a încheiat. Am dat totul, nu ar fi trebuit să primim acel gol împotriva lui Crotone, dar au existat câteva incidente ciudate şi în jocul împotriva lui Cagliari", a spus fratele lui Simone Inzaghi (antrenorului lui Lazio).

Benevento a terminat pe locul 18, primul retropgradabil, la patru puncte de Cagliari şi Torino, de pe locurile 16 şi 17.