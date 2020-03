Gaziantep Gazişehir i-a transmis lui Marius Şumudică să se întoarcă în Turcia: 'Știam unde se va ajunge'

Marius Şumudică a revenit în România alături de staff-ul său pentru a fi alături de familia sa. Tehnicianul a fost acuzat că a părăsit Turcia fără a primi aprobarea patronilor de la Gaziantep. Gaziantep Gazişehir i-a transmis lui Şumudică să revină în Turcia până la data de 27 martie.

După ce hotelul în care era cazat s-a închis din cauza pandemiei de coronavirus, Marius Şumudică a luat decizia de a reveni în România, potrivit Mediafax.ro.

Citește și: Iohannis: ‘Dragi pensionari: nu va expuneți inutil unui risc uriaș, limitați orice deplasare în afară domiciliului’

Tehnicianul a părăsit Turcia într-un avion privat, alături de tot staff-ul său alcătuit din români.

După ce a fost acuzat că a părăsit Turcia fără a primi permisiunea patronului de la Gaziantep, gruparea din Turcia i-au transmis tehnicianului român să revină în ţară până la data de 27 martie.

Citește și: Ordin dat de Marcel Vela: ‘se suspendă internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente’ .

„Sunt puţin mirat de atitudinea celor doi preşedinţi. Mi-au comunicat pe WhatApp ca pe 27 să vin acolo împreună cu echipa. Am avut o discuţie cu preşedintele clubului. I-am explicat că voi pleca acasă, după care ieri am vorbit şi am stabilit programul după nişte date după ureche. Federaţia nu a luat nicio decizie.Nu înţeleg decizia lor, de ce îi deranjează că am plecat acasă din moment ce am anunţat. Cel mai important este să stăm în casă. Eu am venit să stau în casă cu familia mea. Nu se face niciun fel de antrenament. Noi ne-am făcut treaba din punct de vedere profesional. Aripa hotelului în care stăteam s-a închis. Am fost atât de deştept încât ştiam unde se va ajunge. Am făcut un filmuleţ, prin care să vadă toată lumea că hotelul e închis şi ni s-a spus să îl părăsim”, a spus Marius Şumudică, la PRO X.