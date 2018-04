Gelu Diaconu, despre colaborarea SRI-ANAF: 'Nu a fost încheiat nici un protocol'/ Adrian Sârbu, 'cel mai prost evazionist'

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, vorbește într-o postare pe Facebook despre colaborarea SRI cu ANAF, precizând că nu a fost încheiat niciun protocol între cele două instituții. Diaconu îl taxează pe proprietarul Mediafax, Adrian Sârbu, despre care spune că este "cel mai prost evazionist".

„Zilele acestea a fost desecretizat Protocolul incheiat in 2009 intre Parchetul General si SRI. Se pare ca in continutul acestuia sunt nelegalitati grave, semnalate deja in spatiul public de doua voci autorizate, d-na Garbovan si d-l Morar.

Asistam insa la un asalt tembel asupra justitiei si a altor institutii ale statului din partea unora direct interesati.

Se uita cu usurinta cat de mult fusese cangrenata Romania (si inca mai este, dar la un nivel mult redus in opinia mea) de fenomenele coruptiei și al evaziunii.

In loc sa se discute de la caz la caz, cu exemple concrete de procurori care au fabricat/masluit/ascuns probe, analistii natiei infiereaza intreaga lupta anticoruptie.

Culmea ipocriziei, ieri am aflat cum cel mai prost evazionist pe care l-am vazut in viata mea (si am vazut destui!), un fost mare mogul care a furat milioane de euro de la bugetul statului, a sesizat Parchetul General asupra unor infractiuni de care s-ar face vinovati semnatarii protocolului in cauza!. Nu ii dau numele pentru ca il stiti dvs. foarte bine.

E drept, cam anemic, CSM a inceput sa arunce peste bord abuzivii din sistemul justitiei. Poate fi sacrificata insasi Zeita dreptatii fata de miza enorma a recredibilizarii justitiei.

Asa incat, in acest context al defaimarii obsesive, ar fi de-a dreptul fatal statului roman dacă, dupa exemplul ANAF, institutie ajunsa in pragul disolutiei, SRI si DNA ar ajunge pe mana gastii Teldrum.

P.S. Pentru latraii de pripas reamintesc ca intre ANAF si SRI nu a fost incheiat nici un protocol. Cei 21 de ofiteri SRI au fost detasati la Antifrauda prin decizia Consiliului Suprem de Aparare, din componenta caruia faceau parte premierul si ministrul de finante, adica sefii mei directi.”, scrie Diaconu, pe facebook.