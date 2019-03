Gelu Diaconu îl ia peste picior pe Cristoiu, după ce jurnalistul a anunțat un protocol între ANAF și Parchet: 'Găina maestrului a mai născut o mărgică'

Gelu Diaconu, fost șef ANAF, îl ia peste picior pe Ion Cristoiu, după ce jurnalistul a declarat, duminică seară, la Antena 3, că a intrat în posesia unui nou protocol secret din care rezultă că în ANAF a funcționat un fel de DNA în timp ce la șefia Guvernului era premierul Victor Ponta. „Găina maestrului Cristoiu a mai născut o margică”, spune Diaconu, care lămurește situația din ANAF unde a fost președinte în perioada 2012-2016.

„Campionul scenariilor fanteziste, prolificul devoalator al conspiratiilor galactice, dl Cristoiu, priceput in toate asa cum il cunoastem, ne anunta o noua bomba de presa: "protocolul" dintre ANAF si Parchet, prin care au fost detasati la parchetele de pe langa Curtile de apel, structurile teritoriale DIICOT si DNA un numar de peste 200 de inspectori Antifrauda.

Fara a crede o iota din ceea ce imi spun unii cum ca maestrul este pus sa contribuie propagandistic la "anularea" imenselor prejudicii cauzate bugetului de stat de catre patronii trusturilor mass-media, sa va explic cum au stat lucrurile.

In 2013, atat Garda Financiara cat si Inspectia Fiscala aveau capacitatea administrativa de control practic ocupata cu lucrarile/dosarele penale ale unitatilor de parchet. Era un fel de cooperativa a muncii in zadar! Se intocmeau mii de dosare penale cu relevanta fiscala dar complet lipsite de finalitate, cu prejudiciile puse de preferinta pe firme fantoma (prietenii stiu de ce!).

Aceasta si pentru ca prin codul de procedura penala se impunea ANAF sa lucreze cu prioritate absoluta lucrarile solicitate de procurori.

Pentru a putea debloca aceasta situatie si a degreva ANAF de balastul controalelor dispuse cotidian de procurori, la infiintarea ANTIFRAUDEI s-a format în cadrul acesteia Directia de Combatere a Fraudelor. Aici au fost incadrati, pe baza de concurs specialisti care functionau pe langa unitatile teritoriale ale parchetelor. Cate 5-6 inspectori/unitate de parchet, un numar mic în raport de dimensiunea si complexitatea cazuisticii aflate în solutionare. Aveau exact aceleasi atributii de constatare tehnico-stiintifica ca si Garda Financiara, numai ca erau detasati si din ratiuni de economisire a cheltuielilor de deplasare.

Celebrele "protocoale" invocate nu erau altceva decat o metodologie de cooperare a entitatilor implicate menite sa evite suprapunerile si incalcarile atributiilor conferite explicit de lege fiecarei institutii.

Ca printre dosarele instrumentate de specialistii ANAF ai Directiei de combatere a fraudelor erau și cele în valoare de zeci de milioane de euro evaziune ale mogulilor din mass-media, pe unde a fost/este colaborator si Maestrul, aceasta nu este decat o coincidenta.

Continua propaganda pusa in slujba hotilor, evazionistilor, coruptilor, baronilor si mogulilor mass-media are exact efectul pe care l-am prevazut cu doi ani in urma: dupa paralizarea justitiei a venit randul ANAF.

Cand se va prabusi bugetul tarii sub presiunea populistilor penali deja orice regret va fi prea târziu.”, scrie Diaconu pe Facebook.