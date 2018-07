Gelu Diaconu o desființează pe Dăncilă după o gafă 'impardonabilă': 'Nici măcar nu are atributul prostiei amuzante care ar mai putea genera simpatie'

„Guvernul lui Dragnea, o rusine nationala istorica!”, susține fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, făcând trimitere la gafa premierului Dăncilă care a confundat Priștina cu Podgorița chiar în timp ce se afla în vizită în capitala Muntenegrului.

„Oricat de ingaduitori am fi cu o persoana publica, menajand-o pe motiv ca e femeie, nu poti sa nu te intrebi ce naiba cauta fiinta asta in fruntea guvernului roman?

Colcaie confuzia, in special economica, in capul acestei doamne. Recita papagaliceste texte puse in fata de altii si face gafe dupa gafe demne de un Zaroni contemporan.

Nici macar nu are atributul prostiei amuzante care ar mai putea genera simpatie. Sau al inadecvarii la functie.