Gelu Diaconu pune tunurile pe Eugen Teodorovici: 'Când delirul și interesele habarniștilor pun stăpânire pe MFP-ANA'F

Gelu Diaconu, fost șef ANAF, iese la atac după ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat reorganizarea ANAF. „ANAF funcționează la cotă de avarie”, o spune Diaconu, care face un apel la membrii PSD cu putere de decizie.

„Sindicalistul si Dandy de Dambovita! Sau, cand delirul si interesele habarnistilor pun stapanire pe MFP-ANAF!

Dupa ce v-am anuntat, in premiera, pe aceasta pagina, ca PSD urmeaza sa “re-baronizeze” ANAF, prin reinfiintarea directiilor judetene, ministrul-dandy Teodorovici iese si confirma informatia.

Mai mult, avea sa transmita subunitatilor adresa pe care v-o prezint alaturat. Citind-o puteti realiza si dvs. ce urechist se va ocupa de “reorganizarea” ANAF!!!

Imediat dupa ce apare confirmarea de la nivelul ministrului, realizand ce gafa a facut urechistul si ca nu mai pot face pe ascuns reorganizarea, PSD apeleaza la ultima incecare disperata de manipulare: liderul de sindicat Vasile Marica. Rolul acestuia: sa pacaleasca angajatii ANAF.

Acesta, lipsit de cea mai elementara imaginatie, dar disperat sa nu rateze noua batalia pe functii, rezultata in urma reorganizarii, trimite un mail (il aveti si pe acesta atasat) in care...atentie...spune ca: “ministrul de finante, presedintele ANAF,(...), senatorii PSD-ALDE, (...) nu isi asuma aceasta initiativa”.!?

Atat a putut, se pare: sa spuna ca oamenii nu au citit bine confirmarea oficiala a ministrului!

Realizati penibilul si haosul in care se gaseste gasca PSD din MFP-ANAF?

Dupa cum stiti, ANAF functioneaza la cota de avarie. De doi ani si jumatate: investiții zero, lipsuri cotidiene crunte (nu au bani de utilități, paza, consumabile, asigurări, etc.), au blocat emiterea deciziilor de impunere la persoane fizice pe ultimii ani (la CASS situația este jalnica!), aplicatiile informatice sunt la pamant, etc., etc.

In acest timp, delirantul ministru de finante se lauda cum va securiza el frontiera cu un miliard de euro cheltuiti in viitorii doi ani de zile sau cum îl va executa pe Johannis. Absolut socant, pana si pentru orice angajat cu minime cunostinte!

De aceea, ii rog pe cei cativa membri PSD cu putere de decizie, care nu si-au pierdut mintile si privesc rusinati dezastrul lui Livache, sa faca tot ce pot si sa il impiedice pe acest dandy aventurier in demersul lui inconstient!”, scrie Diaconu, pe Facebook.