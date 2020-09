Gelu Oltean, despre documentarea procurorilor în cazul Ayahuasca: 'Toată documentarea este de pe wikipedia și de pe forumuri'

Fostul sef al Departamentului de Informaţii si Protecţie Internă (DIPI), Gelu Oltean, trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc şi constituirea unui grup infracţional organizat în „Dosarul Ayahuasca”, publică pe blogul său un articol intitulat Ayahuasca, un dosar fabricat - Episodul 1 în care spune că știa de faptul că urma să aibă loc o descindere în cazul său. El spune că va mai publica în continuare alte date referitoare la cazul său.

„Ayahuasca, un dosar fabricat (I)

Episodul 1

In data de 14 decembrie 2019, procurori si politisti din judetul Brasov au descins la o adresa din judetul Dambovita, aparent, pentru a opri comiterea unor anumite fapte, PRESUPUSE ilegale.

Mai precis, era vorba de consumul unui ceai numit AYAHUASCA.

Acest cuvant, in traducere literara inseamna vita-de-vie a sufletului si sunt 14 retete diferite ale ceaiului purgativ detoxifiant si decalcifiant spontan, al glandei pineale, Ayahuasca.

In 3 luni si 3 zile de arest, noi am predat unor minti inguste si concentrat de intunecate, tot: cum se scrie ayahuasca, cum se pronunta, ce inseamna, cate retete diferite sunt ale aceleiasi denumiri de ceai, Ayahuasca, din cate plante diferite se prepara, legislatia nationala, dar si internationala, drepturile care exista, DAR si abuzuri care au fost si sunt facute.

Insa, traim cu credinta ca, o data cu noi, acestea sa se opreasca. Ne-am asumat si am spus, daca nu o facem noi, atunci cine? Spun aceasta, datorita faptului ca am fost anuntati de aceasta descindere, cu multe zile inainte ca ea sa aiba loc.

Dupa un spectacol filmat, ca in desenele animate, despre care nu mai pomenesc nimic, in seara respectivei zile, am fost retinut, acesta fiind ordinul dat, alaturi de medicul curant, detinator al unui proiect medical de cercetare unic in Europa, chiar in lume as zice eu, despre metode diferite de decalcifiere ale glandei pineale, dr. Vanessa Youness.

Si toate acestea, chiar si daca, in urma analizelor noastre de urina si sange si a tuturor participantilor, nu s-a gasit DMT-ul acuzatiei, nici macar continut de DMT endogen, bineinteles, ca de cel sintetic nici nu poate fi vorba. Si aici putem dezvolta o tema extraordinar de lunga si cerceta stiintific dar si juridic, despre diferenta care exista, de la cer la pamant, dintre cele doua. Apropos, in legea drogurilor si va spune un ofiter antidrog, legiuitorul face referire la cel sintetic, nicidecum la cel endogen, produs de natura in mai tot ce are viata.

Insusi procurorul si politistii care au lucrat in dosar, au inserat ramasite din aceste informatii, neintelese de mintea lor. In pag. 6, este pusa la dosar o documentare wikipedia care spune: „DMT este o substanta care se gaseste in anumite plante si arbori, cum ar fi pinus, dar este produsa si natural in corpul multor mamifere, inclusiv in cel uman, prin intermediul glandei pineale.”

Cu toate aceste neclaritati si neintelegeri, cat si cu refuzul de a citi proiectul medical de cercetare si toata corespondenta si avizele de la zeci de institutii competente ale tarii, inmanate procurorilor inca de la primele ore din dimineata descinderii, am primit totusi mandat de arestare pentru primele 30 de zile, asa cum era ordinul transmis.

V-am supus atentiei cateva elemente din dosar, pentru a putea intelege mai bine anumite aspecte, pentru cine doreste sa o faca. Vor fi si carcotasi, dar cine intelege, cat de cat, zona juridica, isi poate face o parere mai complexa asupra acestui dosar fabricat pentru „show”.

Peste 90% din informațiile cu care suntem bombardați zilnic in presa, sunt minciuni și doar restul, poate, adevar. Aceasta era situatia recunoscuta, când lucram eu în sistem. Acum s-a redus si mai drastic.

Apropos de presa, din vremea unor conducatori de parchete, care umblau doar sa-si faca reclama si au devenit mai ceva decat politicienii, de parca aveau nevoie de voturi sa fie alesi, s-au creat in Romania anumite filiere intre procurori si presa.

Cu toate ca este total ilegal, a devenit un comert murdar, pe fata, pe scarile parchetelor, in care se furnizeaza rupturi de informatii din dosare, dictate de interesele procurorilor. Si toata lumea ridica din umeri, da vina pe altcineva si se continua aceasta practica, facandu-se ca nu vede nimeni nimic si ca este chiar normal. Cu toate ca toata lumea stia cine furnizeaza aceste informatii presei.

Bineinteles, nu sunt toti la fel, doar unii dintre cei care fug dupa functii si putere, cei manipulabili si santajabili. Chiar unor procurori le este de-a dreptul rusine, de astfel de colegi de-ai lor. Vi se pare normal ca unul care in viata lui nu s-a condus nici pe el, nu sa conduca doi oameni, sa-si doreasca brusc sa conduca o tara? Si sa mai si insiste? Trebuie sa fi bolnav, dar si mai bolnav, este cel care il incurajeaza si il sprijina.

Cititi stirile din presa din decembrie si dupa aceea despre ayahuasca.

Un jurnalist, pe baza informatiilor primite din parchet pe surse, ca legal nu se putea si oricum nu exista o analiza de laborator care sa confirme asa ceva, a scris: „Aceștia organizau într-o casă din județul Dâmbovița reuniuni de consum de DMT (dimetyltriptamina), drog de mare risc ce contine Ayahuasca”. Alți 20, pentru ca li s-a părut prea tare informația, pentru a perpetua o minciuna și pentru a nu fi lăsat adevărul sa iasa la iveala, au preluat aceasta capodopera a intelligence-ului. Și cum lumea nu poate sa le cunoască pe toate, hop, apar acesti, „specialiști” , care le spun tuturor cât este ceasul. E ca și cum am spune ca un copil își naște proprii părinți. Nu e o minciuna prea mare, se poate trai cu ea. Se poate face chiar și pușcărie pe o astfel de nevinovata inexactitate.

Ar trebui sa le fie rusine, daca nu lor, macar sefilor lor si sa-si stearga ineptiile, pentru ca exista doar doua explicatii: ori sunt foarte slabi, ca sa vorbesc frumos, ori sunt niste marionete si sunt manipulati.

Un alt aspect interesant care dovedeste clar ca nici un moment nimeni nu a fost interesat de ayahuasca: cand au descins la clinica cei trei procurori, trimisi cu dedicatie, si cand li s-a pus la dispozitie un dosar cu toate actele privind retetarul AVIZAT folosit si faptul ca se utilizeaza opt retete de ayahuasca fara DMT, au spus ca nu sunt interesati de documentele ce le detine clinica, ca ei stiu mai bine, citind totul de pe wikipedia, ceea ce se si dovedeste in dosar. Toata documentarea este de pe wikipedia si din comentariile de pe forumuri. Si s-a tinut cont numai de ce le folosea ca sa ne incrimineze, ca sa sune totul asa cum doreau.

Stabiliti dumneavoastra va rog, cum se numeste asta? Iar sutele de pagini scrise despre ayahuasca, ca rezultat al cercetarii unor personalitati stiintifice, care-si asuma si semneaza aceste studii alaturi de universitati ca Harvard sau Colegiul Imperial din Londra gasite la perchezitie, nu s-a dorit sa se ridice si nimeni nu a fost macar curios de ele.

Sa gasesti la perchezitie, ba chiar mai mult, sa ti sa puna la dispozitie sute de pagini de documente privind ,,obiectul” perchezitiei si sa nu vrei sa le ridici?!… Pentru mine si tot ce am auzit si cunoscut in cariera mea, este un caz unic si socant.

Pe tot parcursul cercetarilor si in instante s-a tot repetat de multe ori, chiar hiperbolizandu-se, ca sunt un mare specialist in droguri. Asta pentru a se dovedi ca am facut totul constient, stiind ca ma ocup de consumul de droguri dar ei, foarte vigilenti si foarte buni, m-au prins. Oare eu am innebunit, ori m-am prostit, sau asa am fost toata viata, iar ei extraordinari de buni, atenti si profesionisti, ori unii si-au gasit prin acest caz posibila formula (chiar si deliranta) sau „lozul in plic” prin care sa ajunga procuror general al Romaniei sau sa fie numiti pe o functie importanta in parchete?

Povestea continua…..”, a precizat Gelu Oltean pe pagina sa de blog.