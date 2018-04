General cu 4 stele, fost şef al SPP, atac violent la Iohannis: 'Nazistului de la Cotroceni a adoptat atitudinea unui om al maidanului cu nano-creier'

Preşedintele Klaus Iohannis este atacat într-un mod violent în contextul scandalului cu premierul Viorica Dăncilă. Dumitru Iliescu, general cu 4 stele, fost şef al Serviciului de Protecţie şi Pază, foloseşte cuvinte grele la adresa preşedintelui, pe care îl numeşte nazist.

Generalul Dumitru Iliescu o felicită pe Viorica Dăncilă pentru că nu s-a prezentat la "medierea" de la Cotroceni şi se lansează într-o tiradă jignitoarea la adresa preşedintelui, sub titlul "IOHANNIS, CATA IMPERTINENTA!!!"

"Desi la inceput nu am avut incredere in Premierul Viorica Dancila, chiar am criticat-o, acum va spun cu toata convingerea si sinceritatea, ca o iubesc!!! Recunosc ca m-am inselat (sunt si eu om, cu limitele mele) in privinta domniei sale si ii cer scuze in mod public! Va intrebati ce m-a determinat sa imi schimb parerea si atitudinea fata de Premier! Cred ca intuiti motivul. Nu este altceva decat raspunsul pe care l-a dat nazistului de la Cotroceni, care, infuriat de faptul ca nu el a fost cel invitat de mai-marii Statului Israel, ci Premierul Romaniei si Presedintele Camerei Deputatilor, a adoptat atitudinea unui om al maidanului cu nano-creier. Gestul Premierului de a-i refuza invitatia la Cotroceni, pentru medierea unui conflict inventat, a demonstrat contrariul celor afirmate de acesta despre doamna Dancila, si anume ca s-a pozitionat intr-o zona a demnitatii si verticalitatii, demonstrandu-ne noua tuturor ca este un Prim-Ministru autentic, cu multa personalitate. Impertinenta domnului Iohanis, nu are limite. Ii reprosaza Sefului Guvernului ca nu respecta Constitutia! Cata nesimtire poata sa aiba acest individ! Tocmai el, care a incalcat legea fundamentala in repetate randuri, vine acum sa afirme despre o persoana care n-a facut-o niciodata, ca nu o respecta. Sa-i spunem cu totii domnului Iohanis ca atitudinea aceasta de nesimtit nu ii aduce beneficii. Sa ii explicam, ca altfel el nu intelege, ca premierul nu este subalternul lui si ca atunci cand se doreste o intalnire trebuie sa se puna de acord cu cel invitat asupra datei, orei si locului in care sa se intalneasca. Premierul are si el un program stabilit cu multe zile inainte si trebuie se se gaseasca o fereastra convenabila amandurora! Consultarea si atitudinea eleganta trebuie sa fie abordata de domnul Iohannis cu atat mai mult cu cat in functia de sef al Executivului este o doamna, care pana acum a dat dovada de mult bun simt si de eleganta in relatiile cu el. Felicitari doamna Dancila pentru decizia pe care ati luat-o!!! Ionannis nu avea ce sa medieze si nici capacitatea de a o face! A inventat un conflict intre Guvern si BNR, ca sa induca in eroare opinia publica, prezentandu-se ca un real mediator, incercand astfel sa stopeze caderea libera in care se afla in optiunile electoratului. O actiune ieftina, care demonstreaza incapacitatea sa de a gasi solutii pentru recastigarea electoratului. Daca din partea domniei sale ma asteptam la acest lucru, nu ma asteptam sa aiba consilieri la fel de slabi ca el. Dar ce sa-i faci? "Cum e turcul si pistolul!" si "Cine se aseamana, se aduna!"...", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.

