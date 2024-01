General moldovean: Chișinăul ar trebui să fie mult mai tranșant cu Tiraspolul. Pârghiile economice și sancțiunile individuale trebuie folosite

Vitalie Marinuță, general de brigadă în rezervă, ministru al Apărării în perioada 2009-2014, expert în domeniul securității și apărării naționale, subliniază că R. Moldova poate să-și asigure securitatea și apărarea doar în coaliție cu alte state. Independența noastră depinde de succesul Ucrainei în război, subliniază fostul ministru al Apărării. Referindu-se la rezolvarea dosarului transnistrean, el consideră că autoritățile de la Chișinău are suficiente pârghii în prezent ca să acționeze mai tranșant în raport cu regimul de la Tiraspol, relatează stiripesurse.md

Pârghiile economice, sancțiunile individuale față de liderii formali și informali de la Tiraspol, trebuie folosite de Chișinău pentru a constrânge regimul separatist, consideră Vitalie Marinuță:

„În 30 de ani au făcut bani enormi, și cu ajutorul unor elite politice și de la Chișinău și de la Kiev, au avut de beneficiat și dintr-o parte și din alta, și acest statu-quo, de a menține gaura neagra pe harta Europei, a convenit multora. Odată cu începerea războiului în Ucraina, cei de la Tiraspol au înțeles că dacă ei vor fi prea radicali, își vor pierde marea majoritate a banilor, care sunt în Europa și Ucraina, nu în Rusia, nu sunt în R. Moldova, nici în raioanele ocupate din stânga Nistrului. Sunt în Ucraina și în Europa. Deci, acest comportament relativ liniștit, civilizat, în ultima perioadă, se datorează doar fricii acestor elite transnistrene separatiste de a-și pierde averile. Clar lucru că ei sunt ținuți strâns de Kremlin, fiindcă pentru facturi trebuie să plătești, 30 de ani, practic, cu gaz fără plată, posibilitatea economică de a face ce doresc, cum doresc, de a stoarce orice beneficiu economic din această regiune, doar să fie alături de Kremlin. În condițiile actuale, cred că Chișinăul ar trebui să fie mult mai exigent, mai tranșant cu elitele date, să colaboreze cu Kievul. Cred că noi nu facem tot posibilul ca să soluționăm problema. Acum este momentul… Sigur că partea militară e nedorită, fiindcă implică pierderi omenești și în final suferă oamenii, dar peste buzunarul elitelor transnistrene, al unor elite de la noi care colaborează cu ei și acum, cred că se poate de acționat”.

General Vitalie Marinuță: Independența noastră depinde de succesul Ucrainei în război

Independența noastră depinde de succesul Ucrainei în război, subliniază fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuță, general de brigadă în rezervă. El consideră că Moscova va miza pe coloana a cincea în R. Moldova, pentru a influența alegerile prezidențiale și parlamentare care vor avea loc în următorii doi ani.

„Acesta este scopul și pentru următorii doi ani, pentru alegerile prezidențiale și parlamentare în R. Moldova. Vor fi foarte mulți bani implicați aici din Federația Rusă, coloana a cincea, partidele prorusești, organizațiile rusești, mass-media, vor fi puse pe roate și noi trebuie să foarte vigilenți, să înțelegem acest lucru. La momentul dat, independența noastră depinde totalmente de lupta Ucrainei. Atât timp cât Ucraina rezistă, atât timp suntem și noi independenți, ne dorim integrarea europeană, investim în sectorul de apărare etc. Dacă, nu dă doamne, se întâmplă că Ucraina nu rezistă, noi suntem următorii.”

Asta e realitatea și trebuie să căutăm soluții care să ne avantajeze pe noi, a subliniat Vitalie Marinuță. În opinia lui există două soluții de a ne asigura securitatea și apărarea în fața Rusiei:

„Trebuie să investim în sectorul de apărare, rațional, gândindu-ne cum ne construim apărarea. Dar, oricât am investi în acest sector nu este de ajuns, fiindcă 30 de ani nu a fot voință politică de a menține și a dezvolta sectorul național de apărare. /…/ Investițiile sunt enorme. Trebuie să fim pragmatici. Eu văd două soluții, care sunt destul de pragmatice și cred că pot fi aplicate. Una este unirea. Sunt două teme tabu, dar ambele consider că sunt cele ce ne asigură nouă, cetățenilor, securitatea. Unirea, din multe puncte de vedere ne avantajează ca parte a unei țări cu mult mai multe resurse, cu un nivel economic și de dezvoltare mai mare, cu securitate și apărare mult mai bună, anume pentru că este membră NATO, securitatea este mai bună. Chiar dacă avem peste 30 de acorduri de cooperare bilaterale cu diverse state, un ajutor foarte mare, în niciunul nu este scris, așa cum este scris în Tratatul de la Washington, art. 5, că dacă este atacat un stat, celelalte sunt obligate să sară în ajutor, este considerat atac asupra tuturor. Oricât am investi în următorii doi, trei, patru ani, nu va fi de ajuns ca să ne apărăm, sau să avem un sistem național de apărare care să poată, să dăm riposta poate că da, dar să ne apărăm de Federația Rusă nu vom putea. Doar în coaliție. Un stat slab, cu instituții slabe, economie slabă, un stat sărac și mic, nu poate să concureze de unul singur cu Federația Rusă. Nici neutralitatea nu ne va ajuta, fiindcă este un nonsens.

A doua soluție este un discurs și demers tranșant pro NATO.

Unicii din spațiul european, noi și Bielorusia, am rămas că nu vrem în NATO - R. Moldova și Lukașenko. Unica scăpare e să fim în coaliție. Astfel nu trebuie să investim foarte mult în apărare, putem să avem nișa noastră de dezvoltare. De exemplu, suntem foarte buni și avem specialiști foarte buni în deminare, iată dezvoltăm și putem să oferim capacitățile noastre de deminare și altor state. Sau forțele speciale, Batalionul cu destinații speciale, avem militari foarte buni, am investit și ca ministru în capacitatea lor de dezvoltare, este o unitate pe contract. Putem să dezvoltăm două, trei batalioane, dar nu sunt cinci miliarde de lei anual. Asta e o gândire rațională. Unica ce ne împiedică este voința politica. Cred că într-un an, doi, dacă lucrăm și investim în crearea opiniei publice, putem să ridicăm de la 25-30% susținerea pro NATO, la peste 50%, dacă investim și dacă este voință politică”.