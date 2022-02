Generația 14-21 ani schimbări majore în urma Pandemiei!

Federația Neguvernamentală Antidrog (FNA) si CIADO România organizează o ampla dezbatere în data de 3 martie 2022, ora 11.00 la HUB-ul “Sky Community” din Splaiul Unirii nr 6, Bl. B3A, etj 7-8.

„ Concret, util, pragmatism pentru tineri”

Prevalențele alarmante în randul tinerilor privind consumul de droguri, alcool, tutun, medicamente, dependența de pariuri, jocuri de noroc ne-a determinat să regândim politicile de prevenire și informare concretizate intr-un Plan de Actiune, dar și șă organizăm de urgență o masă rotunda la care să invităm reprezentanții ministerelor sau autoritățile administrației publice centrale si locale cu responsabilități in domeniu și nu în ultimul rând reprezentanți ai societății civile - Asociatiile Elevilor, Federatia Națională a Asociaților de Părinți.

Federația Neguvernamentală Antidrog va pune în discuție Planul de Acțiune 2022-2024 ce a rezultat in urma a luni de studii științifice, dezbatri interne, consultari cu psihologi, consultări ce au avut ca punct central profilul psihologic al tânarului secolului XXI dar și profilul părintilor ce au copii cu vărste cuprinse intre 11-18 ani.

În pofida faptului ca atât FNA cât și CIADO au avertizat asupra situației in cee ace privește mediul urban cat si rural, fenomenul creșterii prevalențelor a fost ignorate de autoritați în perioada 2019-2022 și pe cale de consecință s-a ajuns la urmatoarele situații

Studiul ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) în rândul elevilor de 16 ani, arată că;

România înregistreaza procente peste media europeană la debutul precoce (13 ani) în consumul de substanțe (alcool, droguri, tutun) România depășeste aproape de doua ori media europeană la consumul zilnic de tutun – 5 % dintre elevii romani, comparativ cu 2,9 media europeană. Depășim media generală la consumul de alcool – 82 % dintre elevii Romănia, comparativ cu 79 % media europeană. 7 % dintre elevi recunosc că s-au intoxicat cu alcool față de 6,7 % media europeană. Consumul de medicamente calmante în scopul de a se droga este de 9,4 % față de media europeană de 4 %. Studiul ESPAD a masurat și alte comportamente periculoase – jocurile de noroc, jocuri online si rețelele sociale. 20 % dintre elevii de 16 ani din România au pariat excesiv in ultimul an, comparativ cu 15 % media europeană. În jur de 50 % dintre elevii de 16 ani din România, petrec peste 4-5 ore într-o zi de școala, online, pe rețele sociale în condițiile în care se discută tot mai mult despre anxietate, depresie, probleme cu somnul. Provocarile sunt mari pentru tineri și în cazul consumului ocazional de droguri. Prevalența 10,7 % populație generala, raportat in cifre peste 1,2 milioane consumatori ocazionali de droguri și 16,7 % segment vârstă 14-34 ani (Raport al Agenției Naționale Antidrog 2019)

Concluzie,

Pentru a preveni un dezastru de proporții, trebuiesc urgent dezvoltate programe alternative la consumul de droguri, alcool, medicamente, programe complexe de prevenirea consumului în rândul tinerilor, stabilirea programelor permanentizate, identificarea resurselor financiare adecvate, asigurarea unei logistici de secol XXI pentru ca impactul campaniilor sa se resimta in mod real, identificare resursei umane calificată.

Listă invitați dezbatere;

Guvernul României – Prim ministru dl. Nicolae CIUCĂ

Ministere

Ministerul Sănătății – ministru dl. Alexandru RAFILA

Ministerul Familiei, Tineretului, Egalității de șanse – ministru d-na Gabriela FIREA

Ministerul Afacerilor Interne – ministru dl. Lucian BODE

Ministerul Educatiei – ministru dl. Sorin CIMPEANU

Ministerul Fondurilor Europene – ministru dl. Dan VÎLCEANU

Autorități ale administrației publice centrale și locale

Agenția Naționala Antidrog – director cms. sef. poliție Catalin Negoi NIȚĂ

Primaria municipiului București – Primar General dl. Nicușor DAN

Primăria Sector 1 - d-na primar Clotilde ARMAND

Primaria Sector 2 - dl primar Radu MIHAIU

Prmăria Sector 3 - dl primar Robert NEGOIȚĂ

Primaria Sector 4 - dl primar Daniel BĂLUTĂ

Primaria Sector 5 – dl primar Cristian PIEDONE

Primaria Sector 6 – dl. Primar Răzvan CIUCU

Societate civilă

Federația Sindicatelor Libere din Invățământ (FSLI)

Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți

Consiliul Național al Elevilor

Consiliul municipal al elevilor Bucuresti

Asociația elevilor din București și Ilfov

Asociatia Un pas spre Viitor

A.C.T.M.F.