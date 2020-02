Gennaro Gattuso, antrenorul echipei Napoli: 'Am comis o jumătate de eroare şi am fost penalizaţi'

Gennaro Gattuso, antrenorul echipei Napoli, a declarat că formaţia lui a comis o jumătate de ereoare şi a fost penalizată în meciul cu FC Barcelona, scor 1-1, din Liga Campionilor, potrivit news.ro.

"Barcelona a avut un moment greu pentru că am fost foarte atenţi. Am fost buni. Am făcut o singură greşeală, la golul lor. Dacă Barca nu a făcut astăzi ceea ce a făcut în urmă cu trei zile (n.r. - 5-0, cu Eibar) este fără îndoială datorită echipei Napoli. Sunt dezamăgit pentru că facem o jumătate de eroare şi ei ne pedepsesc. Din punct de vedere tactic, aproape nu am ratat nimic. Pentru asta sunt mulţumit. Am încercat să avem mai mult posesia şi acolo puteam face mai mult. Mi-au placut răbdarea, dorinţa de a nu lăsa nimic să treacă, de a rămâne lucid. 1-0, 1-1, asta nu schimbă nimic. Trebuie să facem un meci mare, dar mai sunt trei săptămâni. Până atunci, jucăm cu Torino, mai e Cupa Italiei. Dar această partidă trebuie să ne arate că putem face lucruri bune. Sper că nimeni nu se gândeşte că s-a terminat. Ştim că va fi foarte greu, dar nu este nimic terminat. Tehnic, putem face mai bine. Dar când în spate îi ai pe Messi sau Griezmann vrei să joci cu un pic de siguranţă. Aici putem încerca să facem mai bine la retur", a declarat Gattuso.

FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat, marţi, în deplasare, cu Napoli, în manşa I a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Au marcat: Mertens '30 / Griezmann '57.

Arturo Vidal (Barcelona) a fost eliminat, în minutul 89, când a primit două galbene, unul pentru fault şi altul pentru o altercaţie cu Mario Rui.