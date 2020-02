VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunaţi, nu mai interveniţi în niciun fel. Se numeşte trafic de influenţă' (VIDEO)

A apărut Episodul 5 din Verdict politic cu Dana Budeanu, noua rubrică în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO.

În acest episod, Dana Budeanu vorbeşte despre coronavirul şi despre Curtea Constituţională. Nu înainte de a transmite un mesaj celor care sunt deranjaţi de comentariile sale.

"Doresc să transmit pentru ultima dată: Nu mai sunaţi, nu mai interveniţi în niciun fel. Se numeşte trafic de influenţă, iar eu chem miliţia instantaneu. Nu mă interesează nicio presiune, pe nimeni nu interesează nicio presiune. Nimeni nu are cum nici să oprească, nici să controleze, nici să influenţeze această rubrică. Am încheiat această paranteză şi sper să o închid pentru toată lumea care mai are iniţiative de a suna noaptea, ziua şi aşa mai departe. Ok, măscăricilor? Nu mai sunaţi!", afirmă Dana Budeanu.