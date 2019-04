George Becali vrea să îi aducă la FCSB pe Gheorghe Hagi și Ianis Hagi

Gigi Becali a declarat că va încerca să-i aducă la FCSB pe antrenorul Gheorghe Hagi şi pe fiul acestuia, Ianis Hagi. Becali l-a criticat din nou pe antrenorul Mihai Teja: "De când a venit el, nu mai stau ăştia în ghete deloc”, informează News.ro.

Citește și: Probleme pentru Marius Copil: a coborât două poziții, după publicarea noului clasament ATP

"O să dansăm la anul, eu cu Ianis, pamporea în vestiar, la naţional arena, când o să luăm campionatul. Pot să zic, că nu mai avem meci cu ei. Cel mai mult ce-mi doresc este să dansez cu Ianis pamporea la anul, pe vremea asta. Este un obiectiv să-l iau la FCSB, pot să zic. Să vedem dacă pot să-l iau. Azi, ştiţi ce mi-a trecut prin cap? Mi-a venit, aşa, un gând. Să dansez şi cu Ianis şi cu Gică pamporea la anul. Dacă ei joacă cu Achim, cu Ganea, cu Calcan... Nici n-au jucat cu echipa bună. V-am spus ce mi-a venit în gând, nu ştiu dacă se poate. Mi-a venit, aşa, doar în gând. Cine ştie? O să vedem noi", a declarat Becali, la ProX.

Gigi Becali a afirmat despre antrenorul Mihai Teja că este posibil ca acesta să nu aibă metodele cele mai bune de pregătire.

"Mă pune pe gânduri ce văd, adică nu mai jucăm nimic, nu am fost niciodată atât de slabi. De când a venit el, nu mai stau ăştia în ghete deloc. Eu am în gând să-i dau încredere, dar ce mă fac? Poate nu are nici metode, nu ştiu, că nu am fost niciodată atât de slabi şi atât de adormiţi", a afirmat Becali.

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I, rezultat în urma căruia diferenţa în clasament a bucureştenilor faţă de liderul CFR Cluj este de cinci puncte.

Au marcat Ianis Hagi ’80 pentru FC Viitorul şi Gnohere ’68 pentru oaspeţi, într-un moment în care FCSB era în inferioritate numerică.

În minutul 61, de la oaspeţi a fost eliminat Romario Benzar, după ce a primit al doilea cartonaş galben. În minutul 75, a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat şi Vlad Achim, de la gazde.