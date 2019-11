George Ciamba, la final de mandat:`A fost o onoare să conduc echipa care a gestionat prima Președinție română a Consiliului UE`

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a transmis un mesaj înainte de a-și preda atribuțiile de la conducerea ministerului. Demnitarul a afirmat că a fost o onoare să gestioneze prima Președinție română a Consiliului UE. În acest sens, acesta a mulțumit și echipei de la minister pentru eforturile depuse.

„Mandatul meu în calitate de ministru delegat pentru afaceri europene tocmai s-a încheiat, la un an de când am preluat această funcție. Ultimele 12 luni au fost cele mai intense și, totodată, pline de satisfacții pe plan profesional, din întreaga mea carieră de trei decenii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O bună parte a mandatului meu a fost reprezentată de gestionarea unui moment istoric – prima Președinție română a Consiliului UE – un examen de maturitate, în timpul căruia țara noastră a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Prin urmare, profit de finalul acestui capitol care a încununat cariera mea de diplomat să le mulțumesc colegilor din Ministerul Afacerilor Externe pentru eforturile depuse, pentru sacrificiile pe plan personal – pe care mulți dintre ei le-au făcut, punând în prim-plan interesele țării, ale cetățenilor români și, timp de șase luni, ale celor europeni.

A fost o plăcere și o onoare să conduc echipa care a gestionat prima Președinție română a Consiliului UE, atât de la București, prin Centrala MAE și prin ministerele de linie, cât și de la Bruxelles, prin Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE”, se arată într-un comunicat de presă al ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba.

Fostul ministru a punctat că România este profund atașată proiectului european în ciuda unor diferențe de opinie.

„Efortul MAE a depășit granițele acestor capitale, cuprinzând toate Misiunile diplomatice ale României care, prin evenimentele organizate și prin activitățile desfășurate în special anul acesta, au avut un rol crucial pentru promovarea Președinției și, implicit, pentru creșterea vizibilității României în străinătate.

Această familie extinsă, din care sunt fericit că am avut ocazia să fac parte, și-a ghidat acțiunile în cheia motto-ului Președinției române a Consiliului UE: coeziunea. Împreună, am dovedit că putem depăși obstacole, că putem găsi soluții creative la probleme care par insurmontabile, că suntem deschiși, flexibili, buni negociatori, muncitori, dedicați și devotați valorilor europene. Astfel, am reușit să convingem că, indiferent de percepții, România este profund atașată proiectului european. Atât în perioada în care am prezidat Consiliul Afaceri Generale, cât și în cea în care am participat ca membru la reuniunile acestuia, am acționat ca un honest broker care a ascultat toate părerile, care a încercat să aducă un consens și să negocieze în interesul comun al Uniunii. Sper ca acest capital să fie valorificat inclusiv în relațiile bilaterale cu statele membre UE.”, potrivit sursei citate.

George Ciamba a mulțumit echipei de la minister pentru perioada grea a mandatului pentru Președinția română a CUE.

„ În cele din urmă, rămân pe deplin recunoscător colegilor pentru că mi-au fost aproape, în ciuda distanțelor, și pentru că am reușit, împreună, ceea ce nu am fi putut face nicicând separat.", a conchis ministrul.