George Maior, ACUZAȚII GRAVE înainte de audierea din Comisia SRI: Există un interes politic pentru a pleca din această funcție

Declarații incendiare făcute de ambasadorul României la Washington înainte de audierea din Comisia SRI . Maior a fost convocat la audieri după ce a făcut comentarii pe tema scrisorii trimise de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, mai multor oficiali români.

"Consider că am spus un adevăr și am lucrat în interesul internațional. Nu înțeleg cum poate cineva să considere că am interferat în politica americană, când e vorba de o persoană privată. Acum, dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcție, acesta este determinat de rațiuni politice care trebuie explicate. Eu nu îmi explic, nu am avut nicio discuție cu domnul președinte Klaus Iohannis. Am avut ieri o discuție cu domnul Meleșcanu", a declarat Maior.

