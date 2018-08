George Maior spune că gazele pot asigura securitatea României: Ce a discutat cu ministrul american al Energiei

Exploatarea gazelor naturale din sectorul offshore şi onshore şi mai ales proiectele strategice derulate la Marea Neagră vor fi un succes pentru economia şi securitatea României, îşi exprimă încrederea ambasadorul României în Statele Unite, George Cristian Maior, într-o declaraţie cu privire la proiectele de investiţii în sectorul energetic de la Marea Neagră.

"Valorificarea resurselor naturale ale României în folosul ţării noastre este un obiectiv prioritar'', subliniază Maior, care a prezentat într-o întâlnire cu secretarul american al energiei, Rick Perry, stadiul realizării segmentului românesc al gazoductului BRUA.

În contextul discuţiilor avute cu oficialul american, ambasadorul şi-a exprimat speranţa ca statele participante în acest proiect, şi mai ales Ungaria, să îşi respecte angajamentele asumate la nivel guvernamental, în faţa partenerilor şi a Uniunii Europene.

''De asemenea, am arătat faptul că Ungaria trebuie să înţeleagă importanţa exploatărilor de gaz de la Marea Neagră şi să acţioneze constructiv, evitând acţiuni sau mesaje incorecte care pot genera confuzii nocive pentru întregul proiect. În plus, am precizat că România are potenţialul istoric, geografic, economic şi strategic de a deveni un hub regional în domeniul energiei'', declară George Cristian Maior.

În ceea ce priveşte cadrul legislativ din România privind noile exploatări de gaz natural, ambasadorul menţionează că procesul urmează un curs firesc, echilibrat şi constituţional, în interesul României, care să ţină cont de condiţiile de succes economic de care are nevoie ţara noastră, precum şi investitorii implicaţi.

Totodată, în cadrul discuţiilor avute cu secretarul american al energiei, Maior şi-a exprimat convingerea că va fi un proiect de succes care va aduce beneficii multiple României şi va avea un impact major asupra creşterii nivelului securităţii energetice a ţării noastre şi a regiunii.

