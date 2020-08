George Puşcaş: 'Tricolorii trebuie să joace de la primul meci cu gândul că pot gâştiga grupa'

Atacantul George Puşcaş a declarat, duminică, înaintea debutului naţionalei în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, că tricolorii trebuie să joace de la primul meci cu gândul că pot gâştiga grupa din care mai fac parte Irlanda de Nord, Austria şi Norvegia, potrivit news.ro.

"Nu ştiu dacă e un avantaj (n.r. - că întâlneşte o echipă din spaţiul britanic), eu mă pregătesc foarte bine pentru fiecare meci, încerc să acumulez cât mai multe informaţii, să fiu într-o formă bună fizică, să ascult şi să pun în balanţă ceea ce zice Mister şi după meci se va vedea cum a fost destinul jocului. Cred că trebuie să pornim cu gândul că avem şansa de a câştiga grupa, asta ar fi punctul de plecare al nostru, cred că e cel mai important şi trebuie să tratăm fiecare meci ca atare, fiecare meci la nivelul nostru maxim. Nu cred că pot să spun că e o echipă mai bună sau mai puţin bună, vreau să vorbesc doar de noi. Cel mai important lucru este ca noi să fim într-o formă foarte bună şi să ajungem la ora meciurilor pregătiţi. (n.r. - despre califcarea la un turneu final) Ar fi un vis să joc cu naţionala acolo, pentru asta ajungi fotbalist şi pentru bucuriile de genul acesta trăieşti, să ajungi cu echipa naţională la un turneu final. Sper cât mai repede să am posibilitatea, să avem posibilitatea să jucăm acolo. Eu sunt mulţumit (n.r. - de parcursul după CE de tineret), am făcut alegerea bună, am ajuns într-un campionat în care îmi doream să ajung, am avut un prim an bun, cu dificultăţi, normal, dar eu cred că am făcut alegerea bună şi ar fi culmea să mă gândesc acum ce făceam acum un an sau dacă am făcut alegerea bună. Meciurile cu Irlanda de Nord şi Austria nu sunt doar de pregătire, sunt cele mai grele meciuri pentru că este debutul într-un an nou şi, mai ales, după această lungă perioadă. Trebuie să dăm totul meci cu meci, pentru că până luna viitoare avem meciurile de acum care sunt foarte importante şi care trebuie tratate foarte serios", a spus el.

În 4 şi 7 septembrie, naţionala României va întâlni Irlanda de Nord, la Bucureşti, pe Arena Naţională, şi Austria, la Klagenfurt, în primele două jocuri din noua ediţie a Ligii Naţiunilor. Ambele jocuri, cu începere de la ora 21.45, vor fi transmise în direct la PRO TV şi Radio România Actualităţi.