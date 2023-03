George Simion, după afirmațiile fostului ministru moldovean al Apărării: 'Nu m-am văzut cu serviciile rusești'

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, la Antena 3, că nu este adevărat că s-ar fi întâlnit în 2011 la Cernăuți cu un om al serviciilor secrete rusești, așa cum a spus Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, că a auzit de la directorul SIS (Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova).

„Nu am cunostinta de asa ceva, dl Mark Tkaciuk despre care am vazut ca vorbeste fostul ministru al apararii e un fruntas al PCRM, un fel de ideolog al comunistilor de la Chisinau, eu nu m-am vazut in viata mea cu acest om si in general ne-am luptat cu cei care faceau propaganda Moscovei la Chisinau”, a reacționat George Simion.

„M-ati trezit din somn cam degeaba, puteam sa citim 'Fabule' de Grigore Alexandrescu. S-a spus ca m-am intalnit cu Coldea si ca e in spatele meu, cu Hăpău de la Armată și e în spatele meu, că Silviu Predoiu e în spatele meu. Va spun ca nu m-am vazut cu niciunul din acesti 3, nici cu serviciiile rusesti, chinezesti, CIA, Mossad si asa mai departe”, a adăugat liderul AUR.

El a explicat ca a fost expulzat „de stapanul lui Anatol Salaru, de Plahotniuc si de Igor Dodon”.

„In 2018 am facut multe manifestatii pentru unire la Chisinau si acuzatia este ca reprezint un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova”, a adăugat el.