George Teşeleanu va candida împotriva lui Cozmin Guşă la şefia Federaţiei Române de Judo

Preşedintele Clubului Sportiv Pantheon din Constanţa, George Teşeleanu, va candida pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Judo, anunță adevarul.ro,

Sub sloganul „Reformă şi unitate”, George Teşeleanu are ca obiective să readucă judo-ul românesc pe podiumurile competiţiilor internaţionale şi să introducă standardele europene asumate de România pentru acest sport.

În programul candidaturii sale, Teşeleanu îşi propune promovarea centrelor de excelenţă pentru pregătirea sportivilor, susţinerea competiţiilor şi a stagiilor de pregătire pentru judo, o bugetare superioară (inclusiv premierea la un nivel mai ridicat a sportivilor, antrenorilor şi arbitrilor), introducerea principiului meritocratic în întreaga activitate a Federaţiei, promovarea judo-ului în şcoli şi în mediul rural.

George Teşeleanu are o carieră de peste trei decenii în mediul privat, fiind manager în industrie şi consultant în afaceri şi management atât în România, cât şi în Italia. Teşeleanu are de asemenea o semnificativă activitate universitară şi de cercetare, predând cursuri şi susţinând comunicări ştiinţifice la universităţi din România, din Italia şi fiind autor sau coautor al unor cărţi, manuale şi monografii.

În 2003, el a obţinut titlul de doctor în ştiinţe inginereşti al Universităţii din Petroşani, iar din 2015 este membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. George Teşeleanu a fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Judo în perioada 2014-2017.

Alegerile pentru conducerea Federaţiei Române de Judo vor avea loc pe 24 februarie, la Poiana Braşov. Adunarea Generală Ordinară şi de Alegeri se va întruni pentru a alege ocupanţii celor 10 poziţii din Comitetul Director (un preşedinte, cinci vicepreşedinţi şi patru membri), cei 8 directori regionali, precum şi membrii Comisiei de Cenzori şi Comisiei de Apel. Preşedintele FRJ este fostul politician Cozmin Guşă, el fiind ales în această funcţie în 2017.

Ce a spus George Teşeleanu?

*Candidez pentru funcţia de preşedinte al FRJ, fiindcă vreau să dau un nou impuls judo-ului românesc. Nu suntem unul dintre sporturile favorizate ale României, dar avem o tradiţie frumoasă şi mai ales avem un corp de sportivi de calitate excepţională, sportivi care merită sprijiniţi mai mult. În privinţa şanselor, spun doar că oamenii de judo mă cunosc bine şi le pot promite că, dacă îmi vor acorda încredere, Federaţia şi judo-ul vor cunoaşte un salt calitativ important în următorii patru ani.

*Pe lângă dragostea pentru judo şi experienţa de conducere în FRJ (am fost timp de 3 ani vicepreşedinte al Federaţiei), aduc o combinaţie de rigoare şi ambiţie de care judo-ul nostru are absolută nevoie. Am predat la mai multe universităţi din ţară şi din străinătate în calitate de profesor invitat, sunt doctor în ştiinţe inginereşti şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, iar în paralel am condus şi dezvoltat afaceri de succes în industrie. Ştiu să-mi ating obiectivele în condiţii dificile, înţeleg ce înseamnă eficienţa în management şi ştiu să motivez oamenii.