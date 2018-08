George Țucudean ar schimba titlul de golgheter cu cel de campion

CFR Cluj a întors scorul pe stadionul din Voluntari și a câștigat meciul din etapa a patra a Ligii I Betano, urcând pe primul loc în clasament. Alex Ioniță și George Țucudean au marcat pentru campioana României, care a ajuns la 3 victorii consecutive în toate competițiile, informează mediafax.

"Asta mi-am dorit de când am ajuns la CFR. Să joc din ce în ce mai bine și să prind un loc în primul 11. Este adevărat că noi, acum, nu mai avem un prim 11, că echipa suferă modificări pentru că jucăm din 3 în 3 zile. Ne bucurăm că am reușit să revenim, chiar dacă nu am început foarte bine. Asta este cel mai important", a spus Ioniță, pentru Digi Sport, la finalul partidei cu Voluntari.

Întrebat de problemele cu greutatea, mijlocașul de 23 de ani a precizat că este în formă: "Sunt în formă și se vede și pe teren. Am vrut să nu mai dau curs acestei probleme și am recunoscut, că așa este normal. Și Higuain are probleme, sunt jucători de milioane de euro, care au probleme de genul. Trebuie să învățăm din asta.

"Mă simt foarte bine, sunt mai proaspăt în fazele de atac. Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Obiectivul nostru este lupta la titlu".

Alexandru Ioniță a restabilit egalitatea în partida cu Voluntari, iar George Țucudean a marcat golul care le-a adus cele 3 puncte ardelenilor. Fostul jucător al Viitorului și al FCSB-ului, a ajuns la golul cu numărul 4 în acest sezon pentru CFR.

"Este devreme să vorbim de golgheter. Când se trage linie la final, aș prefera să câștigăm campionatul și să nu ies golgheter", a spus Țucudean pentru Digi Sport, care a vorbit și de meciul retur din turul 3 preliminar al Europa League, cu Alashkert: "Nu suntem calificați încă, mai avem un meci, trebuie să fim concentrați, să nu primim gol și să marcăm. Trebuie să jucăm ca acolo, pragmatic. Toată lumea își dorește să ajungă în grupele Europa League. E bine pentru noi, pentru suporteri, pentru club pentru că sunt mulți bani și e bine, nu ?!".

La finalul partidei, FC Voluntari - CFR Cluj 1-2, tehnicianul portughez Antonio Conceicao a concluzionat: "Sunt fericit! Îmi place comportamentul jucătorilor."