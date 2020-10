Gerardo Seoane, antrenor Young Boys Berna: 'CFR este o echipă foarte omogenă şi puternică'

Tehnicianul formaţiei Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu CFR Cluj, din Liga Europa, va fi foarte greu, deoarece clujenii sunt o echipă foarte omogenă şi puternică.

"Ca orice joc internaţional, va fi foarte greu din punct de vedere fizic, iar echipa adversă va avea un nivel de intensitate foarte crescut. Totuşi, sper să avem un joc de calitate. În analiza video am descoperit că avem un adversar imbatabil în ultimele meciuri, cu foarte multă experienţă. Sperăm să găsim soluţii în acest sens, să punem presiune pentru a-i determina să facă greşeli. Am văzut în analiza video care sunt aspectele puternice ale echipei adverse şi am luat măsuri în acest sens. Au jucători puternici, aşa că ne concentrăm pe duelurile directe ale acestora. Am observat că CFR este o echipă foarte omogenă, puternică, care joacă solidar. Am identificat trei jucători problemă care vor infleunţa evoluţia jocului, dar nu doresc să îi numesc", a declarat Gerardo Seoane, informează news.ro.

Citește și: Traian Berbeceanu: ‘Bucureștenii au înțeles și știu că măsurile sunt în sprijinul lor și sunt respectate’

Meciul CFR Cluj - Young Boys Berna va avea loc, joi, de la ora 22.00, în etapa a II-a a Grupei A a Ligii Europa.