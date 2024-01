Germania deplânge dispariţia 'Kaiser'-ului Franz Beckenbauer

''Fotbalist extraordinar'', ''figură luminoasă a fotbalului german'', ''o pierdere pentru fotbal şi pentru întreaga Germanie'' sunt câteva dintre reacţiile personalităţilor sportului german după anunţul decesului lui Franz Beckenbauer la vârsta de 78 ani, transmite AFP.

Bolnav, retras din viaţa publică, Franz Beckenbauer s-a stins duminică înconjurat de familia sa la Salzburg, conform anunţurilor familiei şi Federaţiei germane de fotbal, potrivit Agerpres.

''Şocul este profund, deşi ştiam că lucrurile nu merg bine cu Franz. Moartea lui este o pierdere pentru fotbal şi pentru toată Germania'', a scris Lothar Matthaeus pe site-ul tabloidului Bild. Matthaeus, deţinătorul recordului de selecţii la Mannschaft (150), este una dintre celelalte figuri ale fotbalului german al secolului XX. A fost căpitanul echipei vest-germane care a câştigat trofeul Cupei Mondiale în iulie 1990 pe Stadionul Olimpic din Roma, sub bagheta lui Beckenbauer.

''A fost unul dintre cei mai mari, ca jucător, antrenor, dar şi în afara terenului. Toţi cei care l-au cunoscut ştiu ce om grandios şi generos a fost. Un prieten bun ne-a părăsit. O să-mi fie dor de el, o să ne fie dor de el!'', a adăugat Matthaeus.''Este o adevărată despărţire. Cu mare stimă şi profundă recunoştinţă, privim munca lui. Cu el pierdem un fotbalist extraordinar'', a spus Bernd Neuendorf, preşedintele Federaţiei germane de fotbal (DFB).Fostul atacant Rudi Voeller, de asemenea campion mondial în 1990, a spus cu ''imensă tristeţe'': ''Consider că este unul dintre cele mai mari privilegii că l-am cunoscut şi am lucrat alături de Franz Beckenbauer. Kaiser-ul a fost o inspiraţie pentru mai mult de o generaţie, el va rămâne întotdeauna o figură luminoasă a fotbalului german. Cu Franz Beckenbauer, fotbalul german pierde o mare personalitate şi eu pierd un prieten bun''.Această imagine a figurii luminoase este reluată şi de actualul antrenor al Germaniei, Julian Nagelsmann, care a spus că atunci când ''Beckenbauer a intrat într-o cameră, s-a luminat''.Fostul preşedinte al Comitetului Olimpic German şi actualul preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic, germanul Thomas Bach, a salutat ''legenda sportului, cu mult dincolo de fotbal, şi un prieten fidel''.Viaţa lui Beckenbauer este strâns legată de Bayern Munchen: s-a alăturat echipelor de juniori de acolo în 1958, a semnat primul său contract în vara lui 1964 şi a plecat la sfârşitul carierei în vara lui 1977 pentru a merge la New York Cosmos.''Franz Beckenbauer este cea mai mare personalitate pe care Bayern a cunoscut-o vreodată. Ca jucător, antrenor, preşedinte şi ca om: de neuitat'', a spus Uli Hoeness, care împreună cu Beckenbauer a condus clubul bavarez, alături de Karl-Heinz Rummenigge.Clasa politică germană şi-a exprimat şi ea puternica emoţie la anunţarea tristei veşti, începând cu cancelarul Olaf Scholz.''Campion mondial ca jucător şi antrenor: Franz Beckenbauer a fost unul dintre cei mai mari fotbalişti germani şi pentru mulţi 'der Kaiser', pentru că a fascinat şi câteva generaţii din fotbalul german. Ne va fi dor de el'', a scris Scholz pe platforma X.Preşedintele Frank-Walter Steinmeier, la rândul său, a spus că ''probabil nimeni nu şi-a lăsat amprenta în fotbalul german la fel de mult ca Franz Beckenbauer. Ca jucător, antrenor şi selecţioner, şi-a lăsat amprenta în istoria fotbalului''.