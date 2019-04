Germania și Austria au luat o decizie RADICALĂ: Au decis să NU mai tipărească valoroasele bancnote supranumite 'bin Laden'

Zilele bancnotei de 500 de euro se apropie de final, vineri Germania şi Austria devenind ultimele ţări din zona euro care nu mai emit aceste bancnote cu cea mai ridicată valoare, de teamă că acestea ar putea fi folosite de evazionişti, criminali şi chiar terorişti, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.

Banca Centrală Europeană a anunţat în 2016 că va înceta să mai emită noi bancnote de 500 de euro, la acea dată estimând că acest lucru ar urma să se întâmple la finele anului 2018, din cauza "îngrijorărilor că aceste bancnote ar putea facilita activităţile ilicite". Bancnotele aflate în circulaţie rămân legale şi pot fi utilizate pentru a face plăţi.

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a precizat joi că în această săptămână nu s-au înregistrat solicitări masive pentru bancnota 500 euro, iar cererea a fost stabilă de la începutul anului.

Şi Banca Centrală a Austriei va opri vineri furnizarea bancnotelor de 500 de euro.

În 26 ianuarie, 17 dintre cele 19 ţări membre ale zonei euro au încetat să mai emită bancnote de 500 de euro.

Bancnota de 500 de euro este numită popular "bin Laden", o aluzie la fostul şef al grupării teroriste al-Qaida, deoarece permite grupărilor infracţionale să transporte sume mari într-un spaţiu compact. Sub această formă, o sumă de un milion de euro are o greutate de 2,2 kilograme şi poate fi ascunsă într-un rucsac de laptop. Aceeaşi sumă în bancnote de 100 de dolari are o greutate de aproape şase ori mai mare şi necesită un mijloc de transport mult mai vizibil.

Însă, dacă în alte ţări reacţia la dispariţia bancnotei de 500 de euro a fost mult mai modestă, în Germania a generat critici răspândite de teamă că ar putea prefigura dispariţia banilor fizici şi o supraveghere generalizată a tranzacţiilor financiare. Guvernatorul Bundesbank, Jens Weidmann, a denunţat decizia BCE din 2016, apreciind că aceasta va avea un impact limitat în combaterea activităţilor criminale dar ar putea afecta încrederea în euro.

"Prefer să utilizez numerarul pentru plăţile mari. Asta nu înseamnă că sunt implicat în ceva dubios", spune Rolf, un tehnician medical în vârstă de 61 de ani din Marburg, vestul Germaniei, care a cumpărat chiar şi un automobil second hand utilizând bancnote de 500 de euro.

Potrivit unui studiu recent al Bundesbank, peste 60% dintre germani au avut în mâini, cel puţin odată, o bancnotă de 500 de euro, deseori drept cadou, mijloc de economisire sau plăţi mari. În zona euro, doar 30% dintre persoanele intervievate de BCE în 2015 şi 2016 au utilizat o bancnotă de 200 sau de 500 de euro în anul precedent.

Iar preferinţa germanilor pentru banii gheaţă nu pare să se modifice prea curând. Sondajul Bundesbank arată că 88% dintre respondenţi vor să plătească cu cash şi în viitor.

Potrivit estimărilor BCE, în prezent sunt aproximativ 52 de milioane de bancnote de 500 de euro în circulaţie, ceea ce reprezintă 20% din valoarea totală a bancnotelor euro.

În septembrie, Banca Centrală Europeană a prezentat noile bancnote de 100 şi de 200 de euro, mai greu de falsificat. Acestea vor intra în circulaţie din 28 mai 2019 iar vechile bancnote vor fi retrase gradual din circulaţie, a anunţat BCE.

BCE este responsabilă de emiterea de monede şi bancnote pentru cele 19 state membre ale zonei euro. Producerea de monede şi bancnote revine băncilor centrale naţionale.