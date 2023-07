Germania investește în învățământul profesional din Moldova

Datorită sprijinului german, peste 70% din absolvenții din trei școli de meserii din Republica Moldova își găsesc un loc de muncă.

Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Din anul 1993 până în prezent, statul german a finanțat proiecte în valoare de 281,9 milioane de euro în diverse domenii de cooperare bilaterală. O parte din acest suport este direcționat în învățământul dual, care le oferă tinerilor șansa de a obține nu doar studii, ci și o profesie. DW a vizitat trei școli de meserii din Republica Moldova, în care Germania implementează astfel de proiecte, relatează Deutsche Welle preluat de Rador.

Și studii, și job

Daniela Beșliu, o tânără din satul Cărpineni, a decis să se înscrie la Școala Profesională din Hâncești ca să învețe nu doar fizică sau limbi străine, ci și o profesie. Ea merge în fiecare zi la școală iar după lecții merge la o brutărie din localitate, unde pregătește aluatul pentru plăcinte și dulciuri. Ne-am întâlnit cu Daniela în atelierul școlii de meserii, unde alături de mentori învață să pregătească diferite bucate.

„Mi-a plăcut de mică această profesie. Mă uitam la bunicile mele cum frământau, modelau aluatul și am decis că vreau să coc și eu. Noi aici facem colăcei, plăcințele, învârtite pentru diferite evenimente. Chiar dacă de mică mă jucam cu aluatul, aici am învățat această profesie de la zero. După ce voi absolvi școala vreau să continui să lucrez la fabrica la care acum fac practica și să-mi continui cariera de brutar”, ne spune tânăra.

Daniela se numără printre cei 50 de elevi din instituție care actualmente își fac studiile prin sistemul dual la Școala Profesională, implementat din 2014. Pe lângă profesia de brutar, tinerii de aici pot învăța și meseria de croitor sau cusătoreasă.

Tot cu suportul Germaniei, Școala a inițiat programul de învățământ dual la penitenciarul pentru femei din satul Rusca. Datorită acestui ajutor, până în prezent, 176 de absolvenți ai școlii de meserii din Hâncești au beneficiat de studii prin sistemul dual iar aproape 200 de deținute din penitenciar au învățat o nouă profesie.

Datorită Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei a fost procurat echipament IT în valoare de peste 170.000 de lei și a fost susținut dialogul continuu cu Camera de Comerț, pentru extinderea sistemului de învățământ dual prin cooperarea cu antreprenorii din domeniile studiate.

Ingineri pentru companiile germane

Pe Cristi, un tânăr de 19 ani din satul Drăgușeni, l-am întâlnit în atelierul în care suda niște cabluri pentru un echipament de automatizare. După absolvirea liceului el a venit la Colegiul de Inginerie din Strășeni, care a fost creat pentru a forma specialiști calificați pentru investitorii străini, stabiliți în Zonele Economice Libere din Republica Moldova. Aici, la fel, este implementat sistemul dual de formare după modelul german iar tinerii pot aplica la programul „Mecatronică” sau „Operator mașină”.

„Am venit aici ca să fac inginerie. Acest colegiul m-a impresionat pentru că are mult echipament la care poți să faci practică. Sunt abia în anul doi și urmează să învăț multe. Îmi place învățământul dual pentru că este o combinație între practică și studii. Eu aici învăț două luni și două luni fac practică. Sunt pasionat de mic de tehnică și de prelucrarea metalului, pe care am văzut-o la tata. De aceea, după absolvirea colegiului îmi doresc să lucrez acasă, aproape de părinți”, ne-a povestit Cristi.

Pe lângă învățământul dual, studenții colegiului pot participa la programe de mobilitate. Astfel, instituția, în parteneriat cu grupul german de companii „OKW”, oferă studenților posibilitatea de formare prin participarea la un program dual cu o durată de șase luni în Germania și cu o bursă lunară de 800 de euro. De asemenea, programul oferă un curs intensiv de limbă germană.

Jocuri de-a business-ul agricol

Un alt proiect de investiții în învățământul dual este implementat în domeniul educației financiare, care este promovat în rândul tinerilor din Moldova printr-un joc antreprenorial pentru fermieri desfășurat la Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău. Acest joc de afaceri reprezintă o metodă inovativă, elaborată de „Sparkassen Stiftung”, cu suportul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare. Începând din 2022, au fost implementate peste 40 de astfel de jocuri, atât în domeniul economic, cât și de agri-business, la care au participat circa 1000 de tineri.

„Ne simțim foarte bine la aceste lecții practice. Noi încercăm să simulăm agri-business-ul, să facem costurile și de ce avem nevoie pentru a ajunge la un profit. Acest domeniu este unul nou și este legat de agricultură și de afacerile din acest sector. Suntem într-o țară agrară și cred că este o profesie de viitor, care ne va permite să putem vinde mai bine producția atât în interior, cât și la export. Eu aș vrea să combin business-ul și agricultura, astfel ca să pot realiza mai ușor producția”, a explicat Victor, un student de 19 ani, care a participat împreună cu alți colegi la un joc interactiv.

Margret Uebber, ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, este de părere că aceste proiecte contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din țară și oferă suport în realizarea obiectivului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

„Ceea ce vedem noi în cadrul acestor instituții sunt proiecte de dezvoltare a potențialului economic al tinerilor din țară. Aceste proiecte le implementăm deja de 15 ani și peste 12.000 de elevi au beneficiat de ele. Actualmente lucrăm cu 44 de instituții de învățământ și cooperăm cu 280 de companii, pentru că acesta este un model de învățământ dual, unde baza teoretică este combinată cu cea practică. În cadrul acestor proiecte, 71% din absolvenți își găsesc un job ulterior”, a declarat ambasadoarea Germaniei.

Reamintim că în acest an se împlinesc 30 de ani de relații economice bilaterale între Germania și Republica Moldova iar Republica Federală este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Chișinăului. În 2022, importurile din Germania au ocupat locul șase în statisticile comerciale ale Moldovei iar exporturile locul cinci.