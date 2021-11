Gest frumos al jucătorilor sârbi după ce s-au calificat la Campionatul Mondial de fotbal. Vor dona prima de un milion de euro copiilor cu dizabilităţi

Cotidianul Kurir a scris că jucătorii echipei naţionale a Serbiei vor dona prima de un milion de euro pentru calificarea la Cupa Mondială din Qatar copiilor cu dizabilităţi, informează marca.com, citat de news.ro

Prima totală de un milion de euro le-a fost promisă jucătorilor de câtre preşedintele sârb Aleksandar Vucici.

Serbia a produs poate cea mai mare surpiză a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale, învingând duminică, la Lisabona, cu scorul de 2-1, naţionala Portugaliei.

Cu acest rezultat, obţinut după un gol marcat în minutul 90 de Mitrovici, naţionala antreantă de Dragan Stojkovici a reuşit să ocupe primul loc în Grupa A, sinonim cu calificarea directă la turneul final al Cupei Mondiale din 2022.

Serbia’s president Aleksandar Vučić promised the Serbian national team a €1 million bonus if they beat Portugal in Lisbon on Sunday and earned direct qualification to the World Cup.



After they won, they donated the money to help treat sick children ???? pic.twitter.com/P2aMkazoj9