Gest incredibil făcut de Gigi Becali pentru copiii din Africa: 'Le dau mâncare, sunt câteva sute!'

Gigi Becali, gest incredibil pentru sute de copii din Africa. În perioada în care a refuzat aparitiile publice, patronul FCSB a definitivat construcţia unei mănăstiri ortodoxe în Uganda. Acolo are în grijă sute de copii, cărora le asigură hrana.

„Eu am in Uganda sute de copii, le dau de mancare. Am construit acolo o manastire. Le dau mancare la copii, sunt cateva sute! Fac misiune acolo„, a dezvaluit Becali pentru Sport.ro.

Uganda e una dintre cele mai sărace ţări din lume. Ţara are o populaţie de 43 de milioane de locuitori şi e în frământări politice de zeci de ani. Doar un sfert din populaţie are acces la electricitate.