GEST INCREDIBIL făcut de Simona Halep, după victoria de la Roland Garros - VIDEO

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

CTP, prima reacție după victoria URIAȘĂ a Simonei Halep: 'E cea mai fericită zi din viața mea'

Simona Halep, primele declarații după câștigarea turneului Roland Garros: Am simțit că nu mai pot respira în ultimul set

Imediat după finalul meciului, Halep a vrut să urce în tribună, la apropiații săi. Cum nu a avut scară, a fost ajutată chiar de crainicul arenei, care a ridicat-o în tribună. Ea a mers să își felicite echipa și familia, cu lacrimi în ochi.

It takes a village.@Simona_Halep climbs up to thank her team.#RG18 pic.twitter.com/HuR0w5e6Tt