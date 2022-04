Gest urât a lui Cristiano Ronaldo. Atacantul nu a putut să-şi ţină în frâu nervii și a distrus telefonul unui copil. Poliția a deschis o anchetă (video)

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo nu a putut să-şi ţină în frâu nervii după ce echipa lui, Manchester United, a suferit o nouă înfrângere în Premier League, sâmbătă, în deplasare, scor 0-1, cu Everton, în etapa a XXXII-a a campionatului englez, conform news.ro.

După meci, la ieşirea de pe teren, pe drumul către vestiare, Ronaldo, care se deplasa cu greutate din cauza unei accidentări suferite la piciorul drept, a lovit violent mâna unui fan al gazdelor, în care se afla un telefon. Suporterul a scăpat aparatul, care s-a zdrobit de pământ.

Potrivit presei engleze, victima incidentului este un copil.

La câteva ore după meciul de pe Goodison Park, Ronaldo a dat publicităţii un mesaj, în care a cerut iertare pentru gestul său şi l-a invitat pe suporterul păgubit la un meci de acasă al echipei Manchester United.

"Nu este niciodată uşor să faci faţă emoţiilor în momentele dificile, cum ar fi cel în care ne aflăm. Cu toate acestea, trebuie să fim întotdeauna respectuoşi, răbdători şi să dăm exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. Aş dori să îmi cer scuze pentru izbucnirea mea şi, dacă este posibil, aş dori să invit acel suporter să urmărească un meci pe Old Trafford, în semn de fair-play şi sportivitate”, a spus Ronaldo.

Gestul vedetei lui United a intrat în atenţia poliţiei locale, care a confirmat că anchetează cazul: "Poliţia Merseyside poate confirma că investigheazăun incident de la meciul Everton - Manchester United de pe Goodison Park, care a implicat un jucător la ieşirea de pe teren şi va discuta cu toate părţile implicate".

Incidentul a devenit viral după ce o femeie, Sarah Kelly, a postat un mesaj pe reţelele de socializare, acuzându-l pe Ronaldo că "a agresat un copil".

"Nu pot să cred că spun asta, dar Ronaldo i-a distrus telefonul lui Jake, în timp ce el îl înregistra cum iese de pe teren. Sunt şocată că un fotbalist profesionist poate agresa un copil, astfel. Dacă cineva poate obţine videoclipuri cu asta pentru mine, cred că sunt deja pe Instagram. Nu sunt acolo, vă rog să distribuiţi! Aceşti fotbalişti sunt nişte bandiţi. El însuşi este tată, cum s-ar simţi dacă i s-ar face asta copilului său?", a scris ea.

United a câştigat doar unul dintre ultimele cinci meciuri disputate în Premier League şi ocupă locul 7, în afara cupelor europene, cu puţine şanse de a prinde Liga Campionilor. United are 51 de puncte, la fel ca West Ham United, de pe locul 6, şi este la şase puncte de Tottenham, de pe locul 4, ultimul de Champions League.

