Gheorghe Dincă a început să vorbească: detalii TERIFIANTE povestite anchetatorilor

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a început să vorbească în fața anchetatorilor și le-a explicat cum le-a ucis pe Luiza și Alexandra. Dincă a spus că a întreținut relații sexuale doar cu Luiza, în timp ce cu Alexandra doar a dormit în același pat.

Acesta a mai spus că Dincă a relatat că a întreținut relații sexuale cu Luiza Melencu, cu acordul acesteia, iar ulterior, pe fondul unei scandal, a lovit-o mortal pe fată. "Luiza a mers de bunăvoie acasă, am convins-o (...) Am lovit-o. Am încercat să o resuscitez. Am abandonat cadavrul lângă apă".

Despre Alexandra, monstrul din Caracal spune: "Alexandra mi-a făcut semn să o iau la ocazie. I-am oferit Alexandrei bani în maşină. Nu a vrut! Nu am violat-o pe Alexandra. O noapte am dormit cu ea în pat. (..) Am acţionat singur. Nu am avut complici", ar fi spus Gheorghe Dincă, informează România TV.