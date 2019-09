Gheorghe Dincă s-a confesat colegilor de celulă: 'Băi, băieți, când arzi un cadavru...'

Gheorghe Dinca, autorul crimelor din Caracal, nu a mai suportat presiunea pusa asupra lui si s-a confesat colegilor de celula, potrivit ciao.ro.

„S-a confesat spunand: «Bai, baieti, cand arzi un cadavru flacarile sunt de doi metri, sunt niste flacari foarte mari»”, a declarat Ovidiu Zara.

„Daca ceea ce spune Dinca este adevarat, coroboram cu ceea ce am constatat la fata locului pe teren. Am intrebat atat vecinul din stanga si din dreapta in momentul in care am fost la Caracal. Nimeni nu a sesizat niciun dram de fum, desi foarte multi jurnalisti au spus ca a fost fum. Asta ma duce la ideea ca Gheorghe Dinca fabuleaza”, a mai spus Ovidiu Zara.

Jurnalistul de investigatie Ovidiu Zara a prezentat la Antena 3 informatii cu privire la confesiunile pe care acestea le-a facut in arest.

Acesta a subliniat ca inculpatul Dinca are doua personalitati. In fata autoritatilor are o personalitate ce denota un om obosit, umil, dar fara regrete.

Insa, in fata celorlalti acesta s-a impus doar prin simplul fapt ca se prezenta ca un „munte de om”, un om foarte puternic.