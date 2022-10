Gheorghe Dincă, scrisoare către familia Luizei Melencu: fata voastră trăiește! Nu știți câtă bătaie am luat

Aflat în spatele gratiilor, Gheorghe Dincă, trimite o scrisoare către familia Luizei Melencu prin care arată că fata lor ar fi în viață și așteaptă să se întoarcă acasă. Mai mult, Dincă dă vina pe alte persoane și susține că aceștia sunt traficanți de carne vie, iar Luiza ar fi prostituată în Turcia.

„Vă înțeleg supărarea, dar dacă sunteți oameni ce judecați lucrurile după acele probe științifice veți realiza fără nicio ezitare să descoperiți că Luiza dumneavoastră trăiește. Eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul Luiza, ca să nu vă mai lăsați influențați de această tâmpită de avocată Obârșanu.

„Oameni buni, numai eu știu prin ce am trecut în 26-07-2019 și câtă bătaie am primit în acea dimineață de la trupele de mascați din Slatina ca să iau asupra mea acele așa-zisele acuzații că eu am omorât fetele. Să dea Dumnezeu să nu treceți prin ce am trecut eu cu acești nebuni”, spune Dincă, în scrisoarea publicată de Adevărul.

Gheorghe Dincă cere audierea unor persoane Buță și Petruța, pe care îi acuză că au dus-o pe Luiza Melencu în Turcia pentru prostituție. ”Să fiu audiat de la început pentru a declara adevărul, să îi putem demasca pe Buță și Petruța și de la ei se vor demasca susținătorii lor”.

„Dacă doriți să luptăm împreună pentru a-I descoperi pe cei vinovați de răpirea fetelor din casa mea vă rog să vă grăbiți a mă susține, verbal, deoarece eu nu am frică de ei. Chiar dacă mor, am aproape 70 de ani. Sunt supărat că sunt acuzat pe nedrept și doresc, câte zile mai am de trăit, să îi desconspir pe acești mafioți care ei se cred mici Dumnezei”, le mai scrie Dincă.

