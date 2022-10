Gheorghe Falcă: 'Aderarea României la Schengen trebuie finalizată'

Eurodeputatul Gheorghe FALCĂ (PNL/PPE), a transmis că „rezoluțiile repetate, cea votată marți, 18 octombrie fiind a patra, dezbătute și adoptate de Parlamentul European de-a lungul anilor, cu privire la susținerea aderării României la spațiul Schengen sunt, în esență, un lucru foarte bun”. În acest context, FALCĂ punctează: „Celelalte instituții europene trebuie, cu siguranță, să țină cont de ele.

Votul de azi de la Strasbourg confirmă încă o dată, o realitate pe care toată lumea o cunoaște de ani de zile: România a făcut tot ce ține de ea pentru a respecta și aplica acordul Schengen, iar specialiștii români de la frontierele țării sunt mereu apreciați de Comisia Europeană, pentru contribuția la securizarea granițelor UE. În plus, avizul experților Schengen care au fost în România săptămâna trecută au reconfirmat că țara noastră este pregătită din punct de vedere tehnic să adere la Schengen. Spațiul Schengen apare ca o necesitate, o expresie a încrederii în valorile europene, dar mai ales un plus de securitate pentru cetățenii europeni. Pentru toți cetățenii europeni. De aceea, eu cred cu tărie că în acest an, mai mult ca niciodată, procesul de aderare al României la spațiul Schengen trebuie, în sfârșit, finalizat”.

Cât despre incapacitatea unui consens în Consiliu, FALCĂ transmite că „acest fapt nu face decât să pună sub semnul întrebării aplicarea uniformă a prevederilor tratatelor UE și credibilitatea UE, fapt care erodează încontinuu sprijinul public pentru politicile comune ale UE, scoțând în evidență tratamentul inegal al statelor membre și al cetățenilor lor pot transmite linii artificiale de divizare în cadrul Uniunii”.

„Acquis-ului Schengen, reprezintă una dintre principalele realizări ale Uniunii. Funcționarea și extinderea spațiului Schengen nu ar trebui să fie afectată în mod negativ de deficiențele din alte politici ale UE”, concluzionează FALCĂ.