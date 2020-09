Gheorghe Falcă, DISCUȚII PICANTE la telefon: secrete ascunse din politica locală

Texte ale unor discuții purtate de Gheorghe Falcă cu fosta soție a șefului CJ Arad au apărut în presa din Arad și fac deliciul cititorilor. Cei doi discută picanterii legate de averi și infidelități.

Selecție cu cele mai picant-penale momente din conversația telefonică, împărțită în episoade:



"EPISODUL I: FALCĂ, AMENINȚĂRI LA ADRESA LAUREI, FOSTA SOȚIE A LUI SERGIU BÎLCEA

Laura: Așa cred că e cel mai bine…

Falcă: Sunt singur aici, e telefonul pe speaker, nu îți fac nimic.

Laura: Nu aveți ce să îmi faceți, pentru că eu sunt foarte sinceră, eu nu mint….Deci, puteți… cu dumneavoastră sunt sinceră de data asta.

Falcă: Da, dar nu ai voie să fii sinceră… și așa ai fost prea sinceră în postările de pe Facebook!

EPISODUL II-SERGIU BÎLCEA, CUȚITARU

Laura: Da, dar știți cum suntem despărțiți… pentru că eu, când l-am dat pe el afară, în noiembrie 2016, speram sau credeam că la un moment dat, peste o lună- două, omul Sergiu va veni și va spune: „Hai măi Laura că am greșit și stăm la masă și discutăm niște lucruri”.

Falcă: (râde) Mișto fraza asta „după ce l-am dat afară”.

Laura: L-am dat afară după niște urmări, că nu l-am dat afară de drag, nu am mai suportat niște lucruri, și am zis: băi Sergiu! Ok, ai făcut o dată, de două ori, a treia a oară… dar vorba aia: cacă-te mai încolo de casă, că deja pute, plus că A MAI FOST O AMENINȚARE CU UN CUȚIT, O MICĂ BĂTAIE, așa… și am zis: no hai să-ți spun, până aicea, dacă nu poți să… și așa l-am dat afară din casă, nu l-am dat afară de drag.

Falcă: Nu știu, de la tine știu… n-am întrebat că nu am vrut să…

EPISODUL III-AMANTA LUI BÎLCEA, SOSIA GEANINEI

Laura: Da, sub o formă sau alta… IDEEA e că noi am mai ținut legătura până la divorț, până în martie, când am băgat eu divorțul, ce mi-a pus el mie capac, a fost cu Diana Covaci cea cu care a umblat el 6-7 ani, m-a chemat…

Falcă: Cine?

Laura: Diana Covaci…

Falcă: Nu știu

Laura: Polach, de la firma Polach, o știți dacă o vedeți, o știți…

Falcă: E BUNĂ, MĂCAR?

Laura: Stilul lui Geani, identice… același tipar de femeie: înaltă… dacă vă uitați în poză, o să vedeți.

Falcă: STAI SĂ ÎMI NOTEZ!

Laura: Da o să o știți, o știți, dar notați. Diana Covaci. (râde) Ea m-a sunat, pe ea o știu de foarte mulți ani, părinții noștri lucrează împreună de foarte mulți ani și așa mai departe… și m-a sunat și mi-a povestit toate aventurile lui, mi-a pus înregistrări, că-l înregistra, că îl urmărea, că i-am zis: băi, femeie! Ai o vârstă, la 41 de ani te comporți ca un copil de… ca un adolescent… asta nu-i mai iubire, asta-i obsesie ce ai făcut tu… mă rog… na și i-am spus așa: până aici, eu nu mai pot! La revedere! Dar a mai continuat. Doar în martie am băgat divorțul. Și la divorț, foarte lejer, la notar. M-a convins el să nu divorțez în instanță, să nu distrug tot ce am construit.

EPISODUL IV-BANII FAMILIEI FALCĂ, FARAONUL ÎN INCOMPATIBILITATE

Falcă: …Da, eu ce spui, mă refeream în sensul celălalt, gândește-te că toată firma era pe ELA acuma….

Laura: Deci, aicea cum să zic…

Falcă: Era băgat în noroi, cum eram eu la Ela… dar trebuie să recunosc că din discuțiile pe care le-am avut, Ela mi-a dat 45%, deci noi nu am făcut un gen de partaj.

TOT DESPRE BANI ȘI ELA

Falcă: Ideea mea nu este să văd variantele, dar pe tine te-am lăsat să te descarci și mi-ar fi plăcut să te ajut cu discuțiile dintre mine și ELA, dar trebuie să recunosc că, în final , pentru că noi… EU AM DEVENIT ACȚIONAR ÎN FIRMĂ, ÎNAINTE DE 2016 și a mai vrut să divorțeze prin 2013. Și atunci, familia Elei a urecheat-o, deci ea a fost urecheată de familie. Dar nu mai contează, contează că a fost corectă și mi-a dat 45%.

În realitate, degeaba ai 45%, că deciziile sunt ale ei, dar eu nu fac avere pentru mine, că oricum totul merge la Ana, așa cum tot ce aveți voi, sub o formă sau alta, totul merge la copii", scrie criticarad.ro..