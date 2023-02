Gheorghe Falcă: România trebuie să accelereze sprijinul oferit Republicii Moldova în parcursul său european

Al șaptelea Consiliu de Asociere UE - Republica Moldova are loc astăzi la Bruxelles, fiind primul de la acordarea statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, în vara anului trecut.

Mă bucură mult, în acest context, întâlnirile recente tot mai numeroase la nivel înalt între oficiali din Republica Moldova, precum doamna președinte Maia Sandu, sau doamna Natalia Gavrilița, primul ministru moldovean și lideri precum Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, sau Charles Michel, președintele Consiliului European.

De altfel, Roberta Metsola a accentuat faptul că Republica Moldova merită, așa cum credem toți, să facă parte din familia europeană, iar procesul de aderare la Piața Unică trebuie grăbit. În acest sens, săptămâna viitoare deja, Moldova va primi o primă tranșă din cadrul suportului macro-financiar care totalizează 145 de milioane de euro, bani extrem de necesari în contextul actual. Sunt semne foarte bune și importante, cu atât mai mult cu cât știm că regimul Putin face și va face tot ce îi stă în putință pentru a bloca parcursul european, natural și dorit de moldoveni. Moldova este o țintă permanentă pentru ruși, interferența rusească în politica internă este tot mai agresivă, astfel încât toți cei care sprijinim aceste aspirații democratice, din România și până la Bruxelles, suntem datori să facem tot ce ne stă în putință pentru a accelera întregul proces. La rândul său, Republica Moldova s-a angajat pe calea unor reforme nu doar solicitate de UE, ci de care întreaga societatea moldoveană are atâta nevoie, în special în lupta împotriva corupției, dezvoltarea economică și, desigur, independența energetică față de Rusia.

Am avut și eu ocazia de a vedea și de a aprecia aceste eforturi încă din toamna anului trecut, când alături de alți colegi europarlamentari din grupul PPE Creștin-Democrat am mers la Chișinău unde ne-am întâlnit atât cu doamna președinte Maia Sandu, cu premierul moldovean, doamna Gavrilița, dar și cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Așa cum am spus și atunci, iar azi este cel puțin la fel de relevant, eu cred că România va fi mereu pilonul principal pe care Republica Moldova se va putea baza oricând pe drumul său, care nu va fi nici scurt și nici ușor, către Uniunea Europeană, dar un drum care, din punctul nostru de vedere, este ireversibil dacă moldovenii asta își doresc și care, în definitiv, va aduce mai multă libertate, mai multă democrație și, desigur, o viață mai bună pentru frații noștri și surorile noastre de peste Prut.