Gheorghe Flutur, șeful CJ Suceava, infectat cu coronavirus: 'Mă îngrijorează foarte mult ce este aici. Situația este foarte gravă'

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Acesta este internat la Spitalul Județean Suceava, iar miercuri după amiaza a spus, la Realitatea PLUS, că situația din jueț este foarte gravă.

”Mă îngrijorează foarte mult ce este aici. Situația este foarte gravă. Am vorbit cu ambasada Chinei, din nou. Așteptăm aparate de testare. Când am văzut că nu facem față cu testele, am cerut să ni se trimită aparate.”, a declarat Gheorghe Flutur.

Citește și: Dr Alexandru Rafila: Probabil spre sfârștiul lunii aprilie se va ajunge la mii de cazuri zilnic!

La Suceava, peste 1.300 de medici se află în izolare la domiciliu, iar peste 170 de medici și pacienți au fost depistați cu coronavirus.