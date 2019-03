Gheorghe Hagi este încântat de calificarea în play-off: 'Devenim periculoşi'

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat încântat, duminică, de calificarea în play-off-ul Ligii I, el menţionând că obiectivele sunt acum locul trei în campionat şi câştigarea Cupei României, informează News.ro.

Citește și: FC Viitorul, ultima calificată în play-off-ul Ligii I, după ce a învins FC Botoşani cu 1-0 şi Poli Iaşi a pierdut meciul cu Hermannstadt

“Fericire mare, a fost o presiune enormă, pentru că nu marcam. În ultimele două meciuri am jucat la rezultat şi în această seară s-a văzut că Viitorul merita să intre în play-off. A făcut un meci extraordinar. În acest an în care am suferit mai mult ca niciodată să intrăm în play-off suntem şi în semifinale în Cupă. Devenim periculoşi, în sensul că vrem să atacăm locul trei şi în Cupă eu zic că e greu să ne bată cineva în două meciuri. Avem încredere, avem curaj, avem convingere că suntem buni. Lucrurile mari o să le facem de-acum încolo", a spus Hagi la Digi Sport.

Formaţia FC Viitorul s-a calificat în play-off-ul Ligii I, învingând, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Botoşani, în etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Ca urmare a acestui rezultat şi al eşecului înregistrat de Politehnica Iaşi în partida cu Hermannstadt, scor 0-2, s-au definitivat listele echipelor care vor juca în play-off şi în play-out.

În play-off vor evolua CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul şi Sepsi, iar în play-out vor juca FC Botoşani, Poli Iaşi, Hermannstadt, Dinamo, Gaz Metan Mediaş, Dunărea Călăraşi, FC Voluntari şi Concordia Chiajna.