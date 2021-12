Gheorghe Hagi nemulțumit pe jucătorii care au fost prea 'superficiali în faţa porţii': E păcat că ratezi nu ştiu câte ocazii. Norocul şi-l face omul

Tehnicianul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat joi seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, că jucătorii săi au fost prea “superficiali în faţa porţii”, spre deosebire de adversari, care sunt pragmatici, conform news.ro

“Felicit CFR-ul, e o echipă pragmatică, o echipă care joacă la rezultat. Ai mei au făcut un meci foarte bun, dar e păcat că ratezi nu ştiu câte ocazii. Norocul şi-l face omul, am muncit, am produs fotbalul pe care trebuia să-l producem, dar din păcate în faţa porţii prea superficiali... Eu rămân cu rezultatul care e negativ pentru noi. Pragmatici, o echipă puternică, joacă să câştige campionatul. Noi o să luptăm, o să trebuiască să muncim în continuare să facem o echipă competitivă cu mentalitate de câştigător. Nu mă încântă cu nimic că am avut posibilităţi. Trebuie să fii agresiv în faţa posţii, nu superficial. Noi am fost superficiali, în toate aceste 5-6 meciuri cred că meritam mult mai mult. Suntem echipa cu cele mai multe faze fixe şi avem cele mai puţine goluri. Ei sunt agresivi în faţa porţii, noi nu suntem, din păcate”, a spus Hagi pentru posturile care transmit Liga 1.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Golurile au fost marcate de Costache ’37 şi Chipciu ’90.