Gheorghe Piperea explică adevărata miză: motivul pentru care cresc ROBOR și euro

Avocatul Gheorghe Piperea susține că această creștere a ROBOR și a monedei euro este un joc financiar practicat chiar de Banca Națională a României pentru a forța Guvernul să renunțe la ”taxa pe lăcomie”, taxă care lovește puternic în sistemul bancar.

”Breaking news : Robor overnight (cu scadenta de o zi) a crescut azi la 3,55%. Pe 23 ian acest indice era de doar 1,83%, dupa ce, timp de 10 zile, evoluase intre 1,51-1,8%.

Robor la 3 luni (cel care conteaza) este azi de 3,12%.

Este clar - bnr a extras de piata tot excesul de lichiditate si acum joaca la cresterea dobanzilor, pentru a forta guvernantii sa renunte la taxa pe lacomie.

In plus, cursul euro creste, dubland presiunea.

Doar ca e o joaca cu focul : pdop, statul se poate imprumuta in extern sau se la populatie (prin titluri de stat); pdap, bancile vor incepe sa chitaie, pentru ca vor reaparea debitorii neperformanti, de data asta venind randul celor cu credite Prima casa si al celor cu credite in euro.

Ce nu face omul pentru un al 99-lea mandat de guvernator...”, scrie Gheorghe Piperea.