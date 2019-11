Gheorghe Piperea, ipoteză EXPLOZIVĂ: de ce nu-și dorește Mugur Isărescu aderarea la zona euro

Avocatul Gheorghe Piperea consideră că Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Națională, nu-și dorește sub nicio formă aderarea țării noastre la zona euro pentru că atunci ar pierde controlul și, mai ales, ar avea de înfruntat un audit de la nivel european.

”Isarescu se preface ca il critica pe guvernatorul bancii centrale a Ungariei, care a declarat raspicat in Financial Times ca moneda euro a fost o grava eroare a Uniunii Europene. Ba, mai mult, ca sa para credibil, Isarescu face si imprudenta sa adauge ca opinia guvernatorului maghiar nu este chiar opinia sa, ci opinia lui Viktor Orban, care mai este si nationalist. Deci, bietul guvernator maghiar (care scrie, totusi, in Financial Times, ceea ce faraonul nostru nu stie sa faca; nu stiu sa faca asta nici cei care i-au scris cele cca 2 carti si ii scriu din cand in cand rapoartele si speech-urile) este si lipsit de independenta, si anti-european, adica un suveranist nasol. Cam necolegial si in afara spiritului vecinatatii cordiale.

Dar isarescu este un actor slab. Foarte slab. Nu stie sa isi spuna glumitele cu aplomb, ii ies incalcite din gura, si vorbeste incet, ca si cand ar vrea sa faci eforturi sa il auzi. Nu stie sa isi ascunda emotiile si minciunile. L-am vazut in Parlament in februarie - cand, la comisia de ancheta, inca era terifiat de intrebarile potentiale ale lui Zamfir, era verde la fata, ii tremurau glasul si mainile; dupa ce "domnul" Tariceanu, slujitorul prea-plecat al serviciilor, l-a redus la tacere pe Zamfir, faraonul a devenit un zambet, fata i s-a facut rosie de incantare, si a inceput sa ofere lectii nesolicitate de economie de debut al anilor '90 ai secolului trecut.

Tot un actor slab este dl Isarescu si in chestiunea aderarii Romaniei la euro.

In realitate, dl Isarescu nu vrea, nu a vrut niciodata ca Romania sa treaca la euro, pentru ca ar pierde controlul personal asupra economiei romanesti si, mult mai grav pentru el, pentru ca ar putea fi supus auditului Curtii Europene de Conturi. Un astfel de audit nu ar mai putea fi evitat, asa cum s-a facut pana acum, in mod sistematic, cu ajutorul sistemului de relatii de rudenie si de afinitate intre angajatii BNR si angajatii Curtii de Conturi. Iar la un astfel de audit s-ar putea vedea, in sfarsit, cat de eficient si de onest a fost mandatul sau de 30 de ani in fruntea BNR. Ar putea rezulta, de asemenea, cum a condamnat faraonul Manole Isarescu intreaga Romanie la inapoiere economica, la statutul de piata de consum al produselor de calitatea a doua di Vest si la stadiul de tara de emigratie, parasita de 5 milioane de oameni activi si de colonie a corporatiilor globale. Si, in fine, s-ar putea vedea cum s-au imbogatit el insusi si propria familie, cum a imbogatit "elita" adunata ciopor in jurul sau, cum a confiscat cu propria camarila intreaga structura de autoritati admistrative autonome ale Statului roman, transformandu-le in mici state feudale in interiorul asa-zisului Stat national si unitar roman si cum i-a spalat de orice vina penala sau morala pe toti securistii si pe toti penalii care i-au stat sub pulpana.

PS Nici eu nu vreau aderarea Romaniei la zona euro, dar nu din motivele lui Isarescu. Nu e momentul pentru o explicatie larga, dar unul din motivele mele pot sa vi-l dau: zona euro nu va mai dainui mai mult de 5 ani. Moneda euro e nociva pentru tari ca Italia si Spania, e criticata in Franta si este diabolizata in Germania (tara care a profitat cel mai mult de pe urma euro), pe motiv ca este instrumentul cu care BCE controleaza economia Germaniei. Cu o frantuzoaica in fruntea BCE si cu o astfel de ostilitate germana fata de politica BCE, moneda euro nu mai are mult de trait.”, scrie Mugur Isărescu.