Gheorghe Piperea prezice efecte catastrofale ale 'alianţei' dintre Isărescu, Iohannis şi Orban

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, profesor la Facultatea de Drept a Univeristăţii Bucureşti, prezice un "coktai contra poporului român" prin alianţa Isărescu-Iohannis-Orban, generat de o criză economică globală, care va avea ca efect adoptarea unor noi măsuri de austeritate.

"Daca va fi criza economica globala si, mai ales, daca tari ca Rusia, China si Germania vor trece, asa cum intuiesc eu, la sistemul financiar al etalonului aur, inlocuind sistemul etalonului dolar*, cel mai “bun” coktail contra poporului român si a economiei României va fi alianța de “dreapta” intre guvernatorul Isarescu, presedintele Johannis si premierul Orban. Consecintele crizei vor fi puse, ca de obicei, in sarcina populatiei si a IMM-urilor, prin reduceri ale prestatiilor sociale, taieri de salarii si cresteri de taxe (mai ales taxe indirecte, ca tva - ul sau accizele, care impoziteaza consumul si, deci, nu se “vad”). Corporatiile vor fi protejate, iar bancile salvate, caci sunt prea mari sa fie lasate sa falimenteze. Adica, austeritate pentru căței si vacanțe de lux pentru dulăi, că așa-i în neo-liberalism.

Dovada alianței - Johannis tocmai ce a trimis legea repatrierii aurului la re-examinare, in Parlament, desi CCR a declarat legea conforma cu Constituitia (ceea ce demonstreaza “respectul” deosebit al lui Johannis pentru Constitutie).

Dovada “contaminarii” economiei României cu criza economica cu entuziasm alimentata de Câțu, Alexandru, Turcan si Orban însuși - inflația in crestere accelerata, cursul leu - euro in crestere inexorabila catre 5,2-5,5 lei in martie 2020 si revenirea tsunami-ului de falimente de mari intreprinderi publice";, scrie Piperea pe Facebook.

Gheorghe Piperea anticipează însă că în lanţul efectelor vor cădea victime, în final, şi statul şi marile companii, inclusiv băncile.

"Doar ca :

- Isarescu e ca șarpele mamba, îți urcă în pat și te mușcă fatal în timp ce dormi;

- falimentul consumatorilor si al IMM-urilor va reduce consumul, numarul de locuri de munca, banii de care oamenii pot dispune fara sa se imprumute, adica reducerea drastica a turatiei motorului economic, ceea ce se va transforma, prin acumulare treptata, dar implacabila, in dificultati de plata ale statului si in reducerea drastica a lichiditatilor marilor companii, inclusiv banci, adica faliment sistemic.

Neo-liberalii si libertarienii va vor explica “beneficiile” libertatii pietei - mana invizibila, solutia magica a tuturor problemelor. Doar ca intr-un sistem neo-feudal, cu faraoni si vatafi la butoane, mana invizibila lucreaza pentru stapani, si nu pentru iobagi.

*FED utilizeaza acest levier in mod anti-concurential, in favoarea bancilor americane si a statului-debitor SUA si impotriva restului lumii, tiparind cantitati masive de dolar suplimentari fata de nevoile reale ale economiei si tinand dobanda la zero", mai scrie Piperea pe Facebook.