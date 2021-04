Gheorghe Popescu: Este o mare onoare să primim trofeul EURO 2020 la Bucureşti

Fostul internaţional Gheorghe Popescu, Consilier al Guvernului României pentru UEFA EURO 2020 la fotbal, a declarat, duminică, la Primăria Capitalei, că este o mare onoare pentru România să primească trofeul EURO 2020 la Bucureşti, înaintea meciurilor pe care Arena Naţională le va găzdui la vară, potrivit Agerpres.

''Este pentru noi o mare onoare să primim azi la Bucureşti acest trofeu care în istoria sa a fost îmbrăţişat de legende ale fotbalului mondial precum van Basten, Gullit, Xavi, Platini sau Zidane. Iar dacă nu am avut ocazia de-a lungul celor două turnee finale să ridicăm acest trofeu, Dorinel (Dorinel Munteanu, n. red.), Belo (Miodrag Belodedici, n. red.), măcar azi să facem o poză să ne mândrim cu ea'', a spus fostul căpitan al naţionalei României.

Popescu a participat cu naţionala României la două ediţii ale Campionatului European, 1996 şi 2000.''Am avut posibilitatea să constat din interior magnitudinea şi importanţa acestui eveniment. Pentru orice jucător este important să participe la un astfel de turneu, deoarece este unul dintre cele mai importante sportive la care am putut participa, alături de colegii mei Dorinel Munteanu şi Miodrag Belodedici'', a mărturisit actualul preşedinte al clubului FC Viitorul.

''Din 2018 coordonez, din partea Guvernului României, Comitetul de organizare EURO 2020 şi, împreună cu Primăria Capitalei şi Federaţia Română de Fotbal, am depus o muncă extraordinară pentru ca Bucureştiul să fie pregătit să organizeze cele patru meciuri pe Arena Naţională'', a mai spus Popescu. Fostul fotbalist a ţinut, cu această ocazie, să mulţumească tuturor celor care au participat la ''această muncă extraordinară'', mai ales colegilor săi din Comitetul interministerial, MTS, Primăria Capitalei şi FRF.



În cadrul evenimentului, desfăşurat în prezenţa viceprimarilor Capitalei, Stelian Bujduveanu şi Horia Tomescu, şi a ambasadorilor Bucureştiului - oraş gazdă UEFA EURO 2020 - Gabriela Szabo, Miodrag Belodedici şi Dorinel Munteanu, trofeul a fost înmânat de Stelian Bujduveanu lui Dorinel Munteanu. Trofeul Campionatului European va parcurge un traseu prin Bucureşti care include câteva zone şi edificii importante din oraş, iar evenimentul se va încheia la Arena Naţională.



Programată iniţial în 2020, EURO 2020 a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 11 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).



Trofeul ce se află duminică la Bucureşti va fi oferit câştigătoarei finalei ce va avea loc pe 11 iulie, pe stadionul Wembley din Londra.