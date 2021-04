Valeriu Gheorghiță, impresionat de maratonul vaccinării din Timișoara: 'Latura umană a sufletului nostru face diferența'

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, s-a declarat impresionat de ideea medicului Dorel Săndesc de a organiza la Timișoara un maraton al vacinării pentru trei zile.

„Am simtit nevoia de a modifica ceva in campania de vaccinare, avem nevoie sa transmitem mai mult decat principii de organizare, avem nevoie de implicarea tuturor celor care pot face lucruri spectaculoase, cum s-a intamplat la Timisoara. Latura umana a sufletului nostru face diferenta. Am vazut acolo dorinta de solidaritate, de implicare. Azi erau vaccinate la ora 20.00 aproape 3.200 de persoane in mai putin de 30 de ore, un ritm foarte bun de vaccinare, oamenii fac cu placere acest tip de activitate. Vreau sa ii felicit pe toti cei care s-au implicat in aceasta activitate”, a declarat Gheorghiță.

Acesta a adăugat că urmează să se organizeze asemenea evenimente și în alte orașe, printre care și în Capitală.

Maratonul Vaccinării "Pune umărul pentru Timişoara" începe vineri după-amiaza, la Centrul Regional de Afaceri din municipiu, unde au fost organizate 30 unde fluxuri la care se pot vaccina 10.000 de persoane cu serul Pfizer, până luni, la ora 8,00.

Cei care vor să se vaccineze se pot prezenta direct, fără programare, doar pe baza cărţii de identitate.

Imunizarea este asigurată, în perioada 23 - 25 aprilie, de sute de voluntari, medici şi asistenţi din spitalele timişorene, alături de studenţi medicinişti, pentru ca oraşul să revină la normalitate.

"Ca medici în secţii de Terapie Intensivă, suntem ca nişte medici de front, ne zbatem zilnic să salvăm cât mai multe vieţi. Dar acum, faţă de anul trecut pe vremea aceasta, avem puterea de a ieşi împreună din pandemie, prin vaccinare. Vaccinarea este gratuită, e eficientă, e sigură şi îi îndemn cu toată căldura pe toţi timişorenii care încă nu s-au vaccinat să se înscrie de îndată pe platforma RoVaccinare şi să vină la maratonul vaccinării. Salutăm gestul de solidaritate al Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş, care a pus la dispoziţie gratuit complexul CRAFT, cu toate facilităţile, asigurând astfel o locaţie excepţională pentru desfăşurarea maratonului vaccinării", a transmis şeful Secţiei ATI a Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc.

Comunitatea medicală şi cea locală îşi doreşte ca prin această campanie de vaccinare în masă, Timişoara să poată deveni primul oraş liber de COVID-19.

Organizatorii maratonului vaccinării sunt Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoşeanu", Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" şi Primăria Municipiului Timişoara.

Vaccinarea se va face cu vaccinul Pfizer, iar rapelul se va asigura printr-un maraton identic, la 21 de zile de la prima doză.

Se pot vaccina persoanele care au împlinit 16 ani, dar pentru minori este necesar un acord scris al unuia dintre părinţi sau tutore legal.