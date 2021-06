Ghinea îl curăță de scame pe Dan Barna, după ce i-a acuzat pe Dîncu și Ciolacu că l-au pupat în fund pe Dragnea

Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirmă că îl va susţine pe Dan Barna la alegerile pentru preşedinţia USR-PLUS, menţionând că aceasta “a cules USR-ul când era efectiv pe jos”, când fondatorul partidului dezertase, când mai erau 1.000 de membri şi când era criză. El crede că Barna este ca un ceas elveţian care “funcţionează focusat pe un obiectiv”. Ghinea a precizat că Dacian Cioloş este un om foarte bun, dar “nu are focus, stă prea mult să se gândească”.

Mai devreme, în cadrul aceleiași emisiuni, Cristian Ghinea îi acuza pe Marcel Ciolacu și Vasile Dîncu că ”l-au pupat în fund pe Liviu Dragnea”.

Cristian Ghinea a fost întrebat duminică, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV pe cine susţine la preşedinţia USR-PLUS dintre Dacian Cioloş şi Dan Barna.

“Dan Barna fără discuţie”, a transmis Ghinea.

Întrebat ce s-a întâmplat deoarece în urmă cu două luni afirmase că nu ar dori să-l voteze nici pe Dan Barna, nici pe Dacian Cioloş pentru că nu ar vrea să aibă această opţiune radicală, Ghinea a răspuns: “În urmă cu două luni am spus că voi face ce depinde de mine ca cei doi să nu se contracandideze, să nu existe o concurenţă între cei doi lideri naţionali, cunoscuţi ai partidului. Se pare că ne îndreptăm spre o confruntare şi atunci votul este sfânt”.

El a mai fost întrebat dacă i-a cerut lui Dan Barna să nu candideze la preşedinţia USR-PLUS.

“Nu, dimpotrivă, când i s-a cerut am spus: ”În niciun caz”. Ar fi complet nemeritat să se întâmple acest lucru. Dan Barna a cules USR-ul când era efectiv pe jos, aveam 1.000 de membri, fondatorul a dezertat, era criză, toată lumea a spus se rupe USR”, a explicat Ghinea, informează News.ro.

Realizatorul emisiunii Insider Politic a menţionat că lumea spune că Nicuşor Dan a fost dat afară din partid.

“Nu, fondatorul a dezertat. La o mică problemă de nu s-a înţeles cu Biroul Naţional a plecat pe motivul ”Faceţi ca mine sau plec”. Bine, pleacă! Asta e dezertare, nu l-a dat nimeni afară. A ales. Partidul era varză, au fost câteva luni, aveam o conducere interimară. A venit Dan Barna, care efectiv, cu o energie fantastică şi cu o răbdare de neînţeles pentru mine ...Eu cu Dan lucrez foarte bine, dar sunt destul de diferiţi, eu sunt mai dur aşa, el este pe pace şi găsească soluţii. Nu cred că cineva putea să ia acest partid de pe jos, să îi împace pe toţi, să găsească un echilibru între democraţie pe bune internă şi funcţionalitate, să câştige un milion patru sute de voturi la alegerile prezidenţiale…”, a afirmat ministrul Proiectelor Europene.

El a mai fost întrebat dacă Dan Barna mai poate fi o locomotivă pentru partid în condiţiile în care în cursa prezidenţială a fost învins de candidatul PSD Viorica Dăncilă.

“Un candidat USR de pe poziţia de al treilea partid parlamentar care ia un milion patru sute de voturi el pe persoană fizică este un politician redutabil care va fi preşedintele României. Şi dacă candida un câine lup din partea PSD, avea şanse să ia 20%. PSD are 20% că are primarii ăia, mii de primari. Nu comparaţi un om care a luat un milion patru sute de voturi pe persoană fizică, pe o structură politică încă slabă la acel moment şi încă, nu avem primarii şi structura teritorială a PSD-ului sau a PNL-ului, a fost o performanţă. Aia a fost o performanţă, simplul fapt că am avut o şansă să intrăm în turul doi. Dacă nu va mai fi această aliniere PNL PSD, dacă va fi o negociere, atunci Dan Barna are toate şansele. A avut acest curaj. Dan Barna este ca un ceas elveţian care funcţionează focusat pe un obiectiv”, a explicat Ghinea.

El a afirmat că au fost discuţii cu Dacian Cioloş să vină în USR în 2016.

“Am lucrat foarte mult cu Dacian, Dacian nu are acest focus. Cu Dacian au fost discuţii să vină la USR în 2016. Nu a vrut să vină. S-a întâmplat, nu mai vreau să zic iar cu Nicuşor Dan cum a fost, a plecat discuţia de la faptul că Dacian a spus că vrea să vină în USR….”, a povestit Ghinea.

Întrebat dacă Cioloş îşi dorea să vină doar ca preşedinte în USR, Ghinea a răspuns: “Nu, ăsta este un fals propagat de Nicuşor Dan la acel moment. Nicuşor Dan a spus: ”Nu, du-te şi fă-ţi partid!”. Şi atunci i-am zis; ”Cum adică, cine eşti tu să zici omului pe care tocmai l-am susţinut ca premier, pentru care am venit şi în guvern şi apoi în politică, să vină?”. Şi a fost acea gâlceavă în interiorul USR. După care Dacian nu a venit în USR. S-a mai gândit, după care şi-a făcut partid separat. Şi iată că am ajuns din nou în acelaşi partid, după un proces foarte complicat”, a spus el..

Cristian Ghinea a precizat că Dacian Cioloş este un om foarte bun, doar că nu are focus şi stă prea mult să se gândească.

“Dacian este un om foarte bun, doar că nu are focus, stă prea mult să se gândească, stă prea mult să… Este un om bun, este un performant lider de grup parlamentar, negociază foarte bine acolo, promovează oameni buni şi pe mine m-a promovat şi de asta pentru mine este o situaţie inconfortabilă pe care a-şi fi vrut să o evit şi am încercat să o evit. Dar dacă nu se poate ajunge la o înţelegere, votul este singura soluţie. Nu se poate chestia asta în care hai să ne dăm amândoi la o parte să vină altcineva. Oricine va veni va fi fie din fostul USR, fie din fostul PLUS, deci nu este soluţie să unificăm partidul dându-i la o parte pe cei doi lideri. Oricine ar veni va fi această problemă. Evident că echipa Barna are un lider informal, evident că echipa cealaltă are…Deci nu ar face să fie aşa un fel de varză în care ai doi lideri puternici care nu conduc partidul şi conduce altcineva. Acea soluţie hai să ne dăm amândoi la o parte o resping vehement, cred că votul este de aur şi singura modalitate de a merge mai departe este să fie pe vot şi eu îl susţin pe Dan Barna”, a explicat Ghinea.

El a menţionat că nu are idee dacă Dacian Cioloş va candida împotriva lui Dan Barna.

De asemenea, el a fost întrebat dacă Barna poate fi preşedintele noului USR-PLUS, iar candidat la prezidenţiale din partea partidului să fie Dacian Cioloş.

“Nu suntem la nivelul ăla de negocieri. Dacă s-ar fi putut găsi o asemenea soluţie să ia fiecare câte ceva, s-ar fi găsit deja. Cred că suntem dincolo de acel punct, suntem la punctul în care este pe vot. Acum partidul va vota prin votul tuturor membrilor că aşa e în statut, deci nu prin congres, că am văzut că se face această confuzie. Congresul viitor ca decide Biroul Naţional. Preşedintele partidului va fi votat către toţi membrii prin vot electronic, cum a fost data trecută. Apoi candidatul la preşedinţia va fi votat de către congres. Aşa a rămas în statut”, a transmis Ghinea.

El consideră că tot Dan Barna ar trebui să fie candidatul USR-PLUS la viitoarele alegeri prezidenţiale.

Întrebat dacă nu există riscul să se rupă USR-PLUS prin aceste alegeri, Ghinea a afirmat: “Exista tendinţa grupurilor ca fiecare să stea la el în grădină şi să se uite aşa peste gard, dar problema se poate rezolva doar amestecându-i şi prin vot. Astfel nu ai cum, nu există o înţelegere, este un moment tensionat. Nici două firme dacă fac o fuziune nu se întâmplă peste noapte ca toată lumea să uite de unde a plecat”.