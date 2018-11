Gibraltarul a colaborat cu Spania pentru a ajunge la o înţelegere în legătură cu locul său post-Brexit

Gibraltarul a lucrat împreună cu Spania pentru a ajunge la o înţelegere în legătură cu locul său în acordul privind Brexit-ul, a afirmat vineri şeful executivului local, Fabian Picardo, adăugând că orice revizuire privind locul enclavei în cadrul acordului ar redeschide întregul acord pentru renegociere, relatează agenţia Reuters preluată de Agerpres.

''Am lucrat din greu şi am ajuns de fapt la o înţelegere cu colegii spanioli în legătură cu rolul Gibraltarului în procesul de retragere (din UE)... cu bună credinţă, am lucrat împreună şi am reuşit'', a declarat Picardo la Radio BBC, adăugând că Spania nu a trebuit să folosească dreptul de veto pentru a aduce Gibraltarul la masa discuţiilor.''Dacă (acordul de retragere) este deschis pentru o virgulă sau pentru un punct privind Gibraltarul, atunci el va fi redeschis pentru oricare alte chestiuni'', a mai spus şeful executivului teritoriului britanic, situat în sudul Spaniei.